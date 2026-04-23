Nueva infraestructura lumínica devuelve el brillo a la tradicional Avenida La Playa en Medellín

Medellín

Tras dos meses de intervención, el Distrito de Medellín dio por finalizadas las obras de optimización lumínica en la emblemática Avenida La Playa (calle 52), en el tramo comprendido entre las carreras 40 y 49. El proyecto, ejecutado en articulación con EPM, busca potenciar la seguridad y la dinámica comercial de este corredor cultural, beneficiando directamente a los ciudadanos que transitan por las inmediaciones del teatro Pablo Tobón Uribe y el eje de Junín.

Esta intervención técnica incluyó la instalación de dos nuevos postes de gran altura y 11 brazos de soporte diseñados para proyectar luz en puntos que presentaban mucha oscuridad. Asimismo, se agregaron nueve equipos con tecnología LED de alta eficiencia y tres proyectores de potencia superior. Además, para garantizar la estabilidad del sistema y reducir fallos técnicos, se renovaron 30 metros de cableado y se adecuó la infraestructura de la red eléctrica subterránea en todo el sector.

Más información En 2025 se rompió el récord de exportaciones de banano, según Augura

De acuerdo con la Subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García Gil, la renovación no solo mejora la visibilidad, sino que apuesta por la sostenibilidad mediante el uso de tecnologías que optimizan el consumo de energía, ofreciendo una mayor vida útil de los equipos luminarios.

La mejora responde a un proceso de escucha activa con la comunidad y fue coordinada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial junto a la Gerencia del Centro, asegurando que la distribución de la luz sea uniforme y no se vea obstruida por la vegetación tras realizarse podas preventivas.

Desde la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos de Medellín se destacó el impacto directo en la percepción de seguridad y la movilidad peatonal que tiene la mejoría del alumbrado público, algo que incentiva la permanencia de ciudadanos en el espacio público y dinamiza la actividad económica de este corredor estratégico, consolidando los esfuerzos por la recuperación integral del corazón de Medellín.