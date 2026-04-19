Burger Máster 2026: conozca el restaurante que compró más de 7 toneladas de carne

ECONOMÍA

Del 20 al 26 de abril se llevará a cabo el Burger Máster 2026, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, que este año reunirá a más de 50 ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

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Durante esta semana, se ofrecerán las hamburguesas a un precio único de $21.000. Los usuarios podrán consultar los participantes y votar a través de la aplicación TULIO.

Bicono le apuesta a 60.000 hamburguesas en una semana

En entrevista con Lorenzo Mazuera, gerente de operaciones de Bicono, explicó que la apuesta de Bícono este año gira en torno al concepto de “good burger”, inspirado en una película donde una salsa secreta convierte una hamburguesería en un éxito.

“La idea fue crear una salsa súper adictiva y diseñar la hamburguesa para que combine perfectamente con ella”, explicó en Caracol Radio.

La receta mantiene su esencia con pan brioche y carne tradicional, pero incorpora ingredientes como:

Queso americano

Tocineta brasileña (en tres porciones)

Mermelada de pimentones con vinagre balsámico

Papa hilo para aportar crocancia

Un toque final fresco que equilibra el sabor

Las cifras reflejan la magnitud del evento. Bícono proyecta vender cerca de 60.000 hamburguesas durante la semana del Burger Master, además de entre 25.000 y 30.000 porciones de papa.

“El reto es que la primera hamburguesa y la número 58.000 sepan igual de bien”, aseguró Mazuera, destacando la importancia de mantener estándares de calidad en medio de la alta demanda.

El Burger Máster no solo dinamiza las ventas, sino también el empleo. Según Mazuera, la nómina del restaurante crece entre un 30 % y 35 % durante el evento.

Además, el impacto se extiende a toda la cadena productiva. Este año, Bícono compró siete toneladas de carne, lo que beneficia a proveedores, ganaderos y múltiples actores del sector.

“Es una cadena gigantesca que se ve beneficiada. Es un impulso económico muy poderoso. Esta semana se impulsa el sector”, afirmó.