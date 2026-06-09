Iván Cepeda comienza a conformar su equipo económico: ¿Quiénes son los expertos que lo acompañarán?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Iván Cepeda comienza a conformar su equipo económico: Perfil de los expertos que lo acompañarán

La campaña presidencial de Iván Cepeda comenzó a consolidar un grupo de profesionales que lo asesorará en materia económica en caso de llegar a la Casa de Nariño.

El equipo reúne exfuncionarios del Gobierno Nacional, académicos y especialistas en finanzas públicas, descentralización, empleo y planeación.

Lea también: Abelardo de la Espriella anuncia que Mauricio Gómez sería uno de sus ministros

¿Quiénes son?

Entre los nombres que ya hacen parte de este grupo se encuentra Clara López, actual senadora y una de las figuras con mayor trayectoria en la política colombiana. López fue secretaria de Gobierno de Bogotá, candidata presidencial, aspirante a la Alcaldía de la capital y ministra de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Otro de los integrantes es Jairo Villabona, quien se desempeñó como director de la DIAN hasta enero de 2025. Su experiencia en materia tributaria y de administración fiscal será uno de los componentes clave dentro de las discusiones sobre ingresos públicos y sostenibilidad financiera.

Otras noticias: Iván Cepeda le propone un diálogo a integrantes del centro político: Claudia López le responde

A él se le suma Paula Díaz, quien es economista con experiencia en el Ministerio de Hacienda, lugar en el que trabajó como asesora en la Dirección de Presupuesto, como Diego Carerro, economista que ejerció funciones de asesoría en el despacho de la misma cartera.

El equipo también contará con Darío Restrepo, quien es académico y experto en descentralización y fue director técnico de la Misión de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación y profesor universitario.

Asimismo, participará Mario Valencia, economista y exsubdirector general de Planeación Nacional, reconocido por sus análisis sobre desarrollo económico y políticas públicas.

Dentro del grupo figuran además Fernanda Salazar, exviceministra de Empleo y Pensiones, y María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat y Vivienda durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.

El listado también incluye a Azza Gómez, director del Centro de Pensamiento Vida, quien aportará desde la construcción programática y el análisis de políticas públicas.

Fuentes cercanas a la campaña señalaron que la conformación del equipo aún no está cerrada y que en las próximas semanas podrían incorporarse otros nombres, incluidos funcionarios que actualmente ocupan cargos en distintas entidades del Estado.