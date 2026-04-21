¿Quiénes entran GRATIS a la Feria del Libro en Bogotá 2026? Programación por días

A la izquierda: Imagen ilustrativa de una mujer haciendo un pago virtual en una taquilla (Cortesía: Getty Images) / A la derecha está el póster oficial de la Feria del Libro de Bogotá edición 2026.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) celebrará su edición 38 del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, teniendo a India y Boyacá como país y departamento invitado de honor, respectivamente.

La programación y boletería ya han sido compartidas para que los visitantes se preparen para dos semanas de intercambio cultural, centrados en la literatura, música, negocios internacionales, charlas y firmas de autores, entre la vasta diversidad de eventos preparados.

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Estos son los precios de boletería para ingresar a la Feria del Libro 2026

Los precios están divididos para dos grandes públicos focales:

Público general mayor de 12 años: $14.000 COP

Niños de 6 a 12 años: $11.500 COP

Puede adquirir las boletas tanto de manera presencial, en las taquillas habilitadas de Corferias, como de manera virtual por medio de la página web del evento, haciendo clic aquí.

También existe la posibilidad de preparar una visita de un colegio al evento. Para conocer más detalles puede visitar este sitio haciendo clic aquí.

¿Quiénes pueden entrar GRATIS a la Feria del libro?

Según informa la misma Feria desde su página web, pueden obtener boletas gratuitas los niños de 0 a 5 años, como incentivo para que las personas se adentren en la cultura literaria desde la primera infancia.

También cabe añadir que, durante la organización del evento, se presentaron varias alianzas con entidades públicas y privadas para obtener descuentos en boletería. Puede consultar si aplica aquí.

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Estos son los horarios y pabellones que se presentarán en la FILBo 2026

Para programar su cita a la FILBo, tenga en cuenta que el horario para asistir será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., excepto el martes 21 de abril, que será de 12:00 m. a 8:00 p.m. Los horarios de todos los días están sujetos a cambios sin previo aviso.

Así están distribuidos los pabellones:

El pabellón 1 tendrá en su primer piso a la librería y editorial Panamericana

tendrá en su primer piso a la librería y editorial Panamericana El pabellón 2 estarán las editoriales colombianas en el primer piso y las publicaciones universitarias en el segundo.

estarán las editoriales colombianas en el primer piso y las publicaciones universitarias en el segundo. El pabellón 3 reunirá editoriales nacionales e internacionales con amplia presencia en el mercado colombiano.

reunirá editoriales nacionales e internacionales con amplia presencia en el mercado colombiano. El pabellón 4 estará dedicado al país invitado de honor, que en esta ocasión es India , con la participación de 35 personalidades entre escritores, editores y pensadores, además de una agenda cultural.

estará dedicado , con la participación de 35 personalidades entre escritores, editores y pensadores, además de una agenda cultural. En el pabellón 5 estará la editorial Penguin Random House.

estará la editorial Penguin Random House. Detrás del pabellón 5 se ubicará el espacio 5B , dedicado a Bogotá .

se ubicará el espacio , dedicado a . El pabellón 6 tendrá en su primer piso editoriales nacionales e internacionales de alta presencia en librerías, mientras que en el segundo se ubicará el pabellón Colombia, junto con las muestras de los departamentos, incluido el departamento invitado, Boyacá .

tendrá en su primer piso editoriales nacionales e internacionales de alta presencia en librerías, mientras que en el segundo se ubicará el pabellón Colombia, junto con las muestras de los departamentos, incluido el En el pabellón 7 estará nuevamente Panamericana con una mayor exhibición de su catálogo.

estará nuevamente Panamericana con una mayor exhibición de su catálogo. El pabellón 8 tendrá en el primer piso publicaciones técnicas y en el segundo cómic y narrativa grá fi ca.

tendrá en el primer piso publicaciones técnicas y en el segundo Gran Salón de Corferias , donde se concentrarán las publicaciones infantiles y juveniles, editoriales independientes, delegaciones internacionales, así como contenidos educativos y recursos didácticos.

, donde se concentrarán las publicaciones infantiles y juveniles, editoriales independientes, delegaciones internacionales, así como contenidos educativos y recursos didácticos. En el fondo de este gran salón, en los sectores 20 y 21, habrá ocho salas destinadas a conversatorios, presentaciones de libros y espacios de firmas.

Estos son algunos de los eventos destacados de la FILBo 2026

Viernes 24 de abril — Martin Baron, quien fue editor del periódico norteamericano Washington Post , comparte su experiencia al frente de algunas de las redacciones más influyentes del mundo y reflexiona sobre el papel del periodismo de investigación para revelar verdades incómodas y dar lugar a las voces que otros prefieren no escuchar. 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

— quien fue editor del periódico norteamericano , comparte su experiencia al frente de algunas de las redacciones más influyentes del mundo y reflexiona sobre el papel del periodismo de investigación para revelar verdades incómodas y dar lugar a las voces que otros prefieren no escuchar. Sábado 25 de abril — Se conmemorará los 25 años de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed . En el pabellón 5A LEO: Sinfonía del silencio, con una programación que incluye música en vivo, estampatón y otras actividades. Desde las 10 a. m.

— Se conmemorará los 25 años de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – . En el pabellón 5A LEO: Sinfonía del silencio, con una programación que incluye música en vivo, estampatón y otras actividades. Domingo 26 de abril — Como parte de la agenda cultural de Boyacá, Luabooks y la Orquesta Sinfónica de Colombia presentan Pedro y el lobo: narración en vivo acompañada por orquesta, donde cada personaje cobra vida a través de la música. Un concierto narrado para todas las edades. 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

— Como parte de la agenda cultural de Boyacá, Luabooks y la Orquesta Sinfónica de Colombia presentan Pedro y el lobo: narración en vivo acompañada por orquesta, donde cada personaje cobra vida a través de la música. Un concierto narrado para todas las edades. Lunes 27 y Martes 28 de abril — Salón Internacional de Negocios, programado para facilitar la comercialización de derechos editoriales y el intercambio en la industria del libro. Abierto durante toda la jornada.

— Salón Internacional de Negocios, programado para facilitar la comercialización de derechos editoriales y el intercambio en la industria del libro. Jueves 30 de abril — Presentación de los libros ganadores de los premios del Consejo Editorial de Autores Boyacenses en las categorías de Poesía, Cuento, Novela, Dramaturgia, Ensayo, Literatura Popular y Libro Infantil y Juvenil. 14:30

Así puede consultar la programación por días de la FILBo 2026

Para consultar los eventos que estarán disponibles en la FILBo, haga clic en el siguiente link: https://www.feriadellibro.com/es/programacion

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