Robos en Mondoñedo: Capturadas dos personas que delinquían en la vía Soacha-Mosquera

La Policía Nacional informó que en las últimas horas fueron capturadas dos personas que delinquían sobre el corredor vial Soacha - Mondoñedo - Mosquera, una vía que en los últimos días ha sido utilizada para robar a conductores que transitaban con sus familias.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, estos presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. “Durante el operativo también fue recuperado un vehículo que había sido hurtado por estos delincuentes en el mismo corredor vial”, dijo el mandatario.

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El coronel Juan Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó esta información: “unidades de vigilancia desplegadas en el mismo logran la captura de dos personas por el delito de receptación, así como la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en días anteriores”.

Esta captura se dio en el marco de la estrategia de seguridad que integra la Policía Metropolitana de Soacha, el Departamento de Policía de la Sabana y el Grupo de Carabineros del Departamento de Cundinamarca, acompañado de la seccional de Tránsito y Transporte.

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“Estas unidades de policía están desplegadas a lo largo de todo el eje vial en la zona rural, acompañando a los turistas que se desplazan por el Parque Nacional Chicaque y sus alrededores, y lo más importante es que es un dispositivo permanente”, agregó el coronel.

Asimismo, la Policía ha indicado que en caso de que los conductores sientan la presión baja de los neumáticos o un pinchazo, deben tener en cuenta que a lo largo de todo el corredor vial están dispuestos puntos de atención de la Policía Nacional. “Ubique alguno de ellos o un centro poblado para atender esa emergencia”, agregó Gómez.