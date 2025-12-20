Logros y avances en la red de lectura en Bogotá: este fue el balance de BibloRed en 2025

La Red Distrital entregó su balance anual donde confirma su apuesta por la innovación cultural y el desarrollo social con la expansión de espacios de co-creación por parte de la ciudadanía.

A través de estos espacios, BibloRed logró impulsar la lectura, escritura y oralidad con la apertura de más de 150 espacios de cultura literaria, entre los que se encuentran bibliotecas, espacios alternativos, estrategias o espacios como la Biblioteca Digital de Bogotá, que generan la atracción de los ciudadanos a participar en momentos de construcción social.

Momentos destacables del año

Durante el 2025, BibloRed recibió un estimado de 5 millones de visitantes en los diferentes espacios de lectura llevados a cabo y se registraron más de 800 mil prestamos realizados de las colecciones de la red.

Otro logro destacable fue la apertura de los dos nuevos espacios de LabCo en la Biblioteca Pública Virgilio Barco y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Estos son espacios de desarrollo experimental para potenciar la creación y apropiación social del conocimiento colectivo, por medio de transformaciones que unan a los diferentes colectivos y a la comunidad en un lugar de trabajo colaborativo.

La colección de libros fue otro de los hitos que fortalecieron este año la Red. Con la adquisición de más de 21 mil nuevas unidades, entre las que se encuentran libros de patrimonio local, colecciones, juegos de mesa, entre otros, se logró generar un enriquecimiento en su oferta bibliográfica.

Este año, se llevó a cabo la edición del año 2025 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) que recibió un promedio de 570 mil asistentes y el espacio de actividades interactivas “LEO, siento Bogotá”, con 121 actividades multisensoriales, recibió más de 50 mil personas.

Espacios culturales

Festival de fotografía "Bogotá Revelada", un proyecto que impulsó la visibilización de las muestras fotográficas locales.

Festival Reverso Bogotá, un espacio en la radio y las bibliotecas que busca impulsar la poesía como un lenguaje de diálogo.

Ilustre Bogotá 2025, que, reuniendo a 161 ilustradores, proyectó la memoria visual de la ciudad en diversos espacios bibliotecarios.

La Feria Nacional de Editoriales Independientes que celebró su quinta edición para impulsar la circulación y promoción del ecosistema editorial independiente.

Panorama para el 2026

En entrevista con Caracol Radio, Andrea Victorino, directora de BibloRed, expresó que, en 2026 se cumplen 25 años de la BibloRed y serán celebrados en la FILBo.

Se pretende “empezar a fortalecer esas alianzas con otras entidades del sector que permitan fortalecer los trabajos de formación de mediadores, no solamente de personas que trabajan en las bibliotecas, sino un fuerte trabajo en la ruralidad”, expresa la directora.

De igual manera, afirmó que en este marco de celebración se busca fortalecer el “acceso a los libros y a la lectura de comunidades excluidas o comunidades de personas con discapacidad a las que se les complica acceder a la cultura escrita”.

De este modo, el panorama conmemorativo para el próximo año busca mejorar y extender esas hojas de ruta de acciones en el acceso a la lectura para todos los ciudadanos.