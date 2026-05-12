Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá-Mesitas deja dos muertos y dos heridos

Un grave accidente de tránsito se reportó este martes, 12 de mayo, en vías de Cundinamarca. El siniestro ocurrió exactamente en la vía Bogotá - Mesitas, en el sector conocido como Puerto Rico. De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas.

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Las dos personas fallecidas son un hombre, que trabajaba como conductor en la Empresa de Transportes Tequendama, y un menor de edad que estudiaba en la Institución Educativa Departamental Mariano Santamaria del municipio de San Antonio del Tequendama.

Las dos personas heridas fueron remitidas al Hospital de Mesitas de El Colegio. Las 4 personas involucradas en este grave accidente se movilizaban en motocicletas. Las autoridades recolectan en este momento información para establecer que fue exactamente lo que sucedió.

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El caso fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de San Antonio del Tequendama, el Cuerpo de Bomberos El Colegio y por la Policía de Cundinamarca. El accidente ha generado problemas de movilidad en la vía, debido a que hubo cierre total para realizar el levantamiento de los cuerpos.