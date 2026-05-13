Fue capturado un hombre que caminaba por el centro de Bogotá con una granada de fragmentación

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre de 35 años que caminaba por el centro de la ciudad con una granada de fragmentación en su poder. El hecho ocurrió exactamente en la calle 8 con carrera 15, en el barrio La Estanzuela.

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La captura se dio debido a que una patrulla de vigilancia de la Policía notó un comportamiento sospechoso en este hombre. Tras su captura, el sujeto tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Una vez se le halló la granada, unidades especializadas de Antiexplosivos hicieron presencia en el lugar y aplicaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

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Es importante mencionar que el capturado tenía una orden judicial vigente desde 2024, emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, con una condena de 9 años de prisión por el mismo delito, por lo que ya se adelanta una investigación para determinar por qué el hombre cargaba esta granada.