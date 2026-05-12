Nueva agresión en TransMilenio: usuarios se enfrentan a guardas de seguridad

El día lunes, 11 de mayo, hacia las 6:15pm, en la estación de TransMilenio de las Flores, se encontraba un grupo de seis estudiantes, al parecer del SENA. Dos de ellas ingresaron al sistema utilizando un mismo pasaje de acceso de torniquete, evitando el pago individual.

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Ante esta situación, la colaboradora de seguridad asignada al punto se acercó y les hizo el respectivo llamado de atención, indicándoles el cumplimiento de las condiciones de ingreso al sistema.

En ese momento, una de las jóvenes reaccionó de forma agresiva y golpeó en el rostro a la colaboradora de seguridad. Tras lo ocurrido, llegaron al lugar sus compañeros de seguridad para atender la situación, los cuales recibieron insultos y expresiones ofensivas y maltrato verbal.

Finalmente, las seis mujeres, abordaron un articulado y se retiraron.