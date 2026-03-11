Anuncian la sexta edición del Premio León de Greiff: Historia y escritores que pueden aplicar

La Fiesta del Libro y la Cultura (Crédito: Alcaldía de Medellín) / Cortesía

La Alcaldía de Medellín, con el respaldo de la Universidad Eafit, dio apertura desde el 6 de marzo a la convocatoria del Premio León de Greiff al Mérito Literario.

Este es un galardón que reconoce la vida y obra de escritores latinoamericanos que han hecho aportes significativos a la construcción de tejido social a través de la cultura, la poesía y la narrativa.

La condecoración premia dos categorías, poesía, en años impares, y narrativa, en años pares, que será la que aplica para esta sexta edición.

¿Qué es el Premio León de Greiff y desde cuándo se celebra?

Este evento, celebrado desde 2016, honra la memoria del poeta antioqueño León de Greiff (1895–1976) el cual es uno de los poetas más importantes de la literatura colombiana en el siglo XX, donde destacan otros grandes como Julio Florez o Álvaro Mutis, entre tantos.

A esta fecha cuenta con 5 ediciones (2016, 2017, 2018, 2019 y luego tuvo un pausa hasta 2025), donde autores tanto internaciones como el venezolano Juan Calzadilla y la argentina Luisa Valenzuela; como figuras locales como Elkin Restrepo y Darío Jaramillo han tenido espacios para compartir su obra y abrir espacios de cultura en Medellín y Latinoamérica.

“Este premio complementa el esfuerzo de la Alcaldía de Medellín por ampliar las oportunidades dirigidas a los autores. No se trata únicamente de los estímulos que ofrecen las convocatorias públicas, sino de otros espacios que generan posibilidades, como los Eventos del Libro y el Sistema de Bibliotecas Públicas, para reconocer el talento literario antioqueño”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva.

¿Cómo se puede participar en el premio Leon de Greiff y hasta qué fechas está abierta la convocatoria de la sexta edición?

Las postulaciones deberán ser presentadas por entidades culturales, editoriales públicas o privadas, de Colombia o del exterior, que mantengan vínculo con el país.

El proceso permanecerá abierto desde el 6 de marzo hasta el lunes 25 de mayo. Si piensa participar, tenga en cuenta que la institución que gestiona los derechos de sus títulos deberá diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar una carta en la que se sustenten los méritos literarios del candidato, destacando su obra, trayectoria e influencia cultural.

¿Cuándo se anunciarán a los ganadores del premio?

Según anuncia la organizadora del evento, la Universidad EAFIT, el ganador se dará a conocer durante la apertura de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, la cual celebra 20 años de existencia y que se proyecta a organizarse durante agosto.

El ganador recibirá un estímulo de $40 millones de pesos COP, además de la publicación de una antología representativa de su obra, editada por la editorial Eafit. Los medellinenses, turistas y amantes de la cultura podrán conocer de primera mano al ganador que tendrá su espacio para dar a conocer su obra.