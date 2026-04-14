¿Cuándo es la Media Maratón de Bogotá 2026? Inscripciones están abiertas y esto vale: Fechas clave

De fondo: Imagen de los corredores que hicieron parte de la edición 25 de la Media Maratón (Colprensa-Catalina Olaya). Encima de esta, póster de fecha de la media maratón (Crédito: mmB / Claudio Reyes). Mujer emocionada (Crédito: Getty Images)

La media maratón de Bogotá (mmB) celebrará su vigésimo sexta edición el próximo 26 de julio de 2026. La capital colombiana será el escenario donde miles de corredores desafiarán sus capacidades físicas y disfrutarán de los eventos de los que dispone la organización.

Según datos del evento, cada año, más de 40.000 corredores de Bogotá y más de 60 países se dan cita para vivir esta experiencia deportiva y social

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Tenga en cuenta que las inscripciones ya están habilitadas para quienes deseen ser parte de uno de los eventos atléticos más relevantes del calendario deportivo en Colombia y Latinoamérica.

Estas son las categorías para participar en la Media Maratón de Bogotá

La mmB cuenta con dos modalidades principales, en donde puede participar tanto individualmente como en grupo:

10 kilómetros: Modalidad para corredores casuales y jóvenes desde los 14 años (los menores de 18 deben tener autorización por escrito de padres o acudientes para asistir).

Modalidad para corredores casuales y jóvenes desde los 14 años (los menores de 18 deben tener autorización por escrito de padres o acudientes para asistir). 21 kilómetros: Prueba física para personas mayores de 18 años. Exige buena condición física, planificación y entrenamiento estructurado, por lo que es la opción ideal para los especialistas.

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Estos son los precios de inscripción para la Media Maratón de Bogotá 2026

Las inscripciones están abiertas en dos fases y/o hasta agotar existencias. Tenga en cuenta que los precios son los mismos tanto para la modalidad de 10K como para la de 21K.

Tarifas Ordinarias (hasta el 30 de abril de 2026):

Individual: $280.000 COP

$280.000 COP Equipos (+20 personas): $240.000 COP por corredor

Tarifas Extraordinarias (Desde el 1 de mayo hasta agotar existencias):

Individual: $310.000 COP

$310.000 COP Equipos (+20 personas): $260.000 COP por corredor

¿Qué incluye la inscripción a la Media Maratón de Bogotá?

Al participar en la mmB 2026, recibirá primeramente los siguientes beneficios:

Antes de la carrera:

Entrenamientos gratuitos en Bogotá para prepararse físicamente. Puede revisar las fechas y ubicaciones haciendo clic aquí. Hidratación en entrenamientos App de tracking

Uno de sus beneficios más destacados es la entrega del Kit mmB, el cual es entregado durante la Feria Expomedia, realizada en Corferias los días previos al evento. Allí podrá disfrutar de experiencias interactivas relacionadas con el deporte, la salud y la tecnología; también recibirá asesoría técnica y descubrirá productos relacionados con el running.

Esto es lo que incluye el Kit mmB 2026:

Camiseta oficial Adidas. Número de competencia con chip de cronometraje Bolsa oficial del evento Regalos de los patrocinadores Acceso a más de 120 marcas

Cómo inscribirse a la Media Maratón de Bogotá 2026

Puede hacer su inscripción de manera virtual siguiendo estos pasos:

Ingrese a la página de la mmB 2026 Elija si inscribirse individualmente o en grupo. Escoja la distancia: 21K o 10K y complete el formulario. Acepte los términos y condiciones. Efectúe el pago por el medio habilitado. Recibe confirmación por correo con el comprobante.

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