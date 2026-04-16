Boyacá será el departamento homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

Boyacá será el departamento invitado de honor en la versión 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá / Foto: Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá.

Tunja

Boyacá es cosecha de palabras. Y con esa certeza, el departamento llega como homenajeado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, para compartir con Colombia y el mundo una herencia que se ha sembrado y cosechado con amor durante generaciones.

Ante más de 100 medios de comunicación, la secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Sandra Mireya Becerra Quiroz, presentó oficialmente la participación del departamento, que por primera vez en la historia presidirá el Pabellón Colombia, ubicado en el piso dos del pabellón 6, stand 320.

Este reconocimiento histórico tiene su origen en el potente movimiento de Bibliotecas Públicas del departamento, que hoy es visualizado y exaltado en todo el país.

Así que, durante dos semanas, Boyacá no solo llevará libros sino el origen mismo de la escritura: palabras nacidas en la cotidianidad, sembradas en la tierra, cuidadas por generaciones y convertidas en memoria, poesía, ciencia y conocimiento.

“Boyacá decidió volver a la FILBo en 2025, después de casi 20 años de ausencia. Hoy regresamos con la enorme satisfacción de ser el departamento homenajeado”, afirmó la secretaria.

Esta participación le brinda a los autores boyacenses la oportunidad de darse a conocer fuera de su tierra, rompiendo una frontera para la expansión de la producción literaria y editorial del departamento. Por eso, la programación del stand está destinada en gran medida a la presentación de autores, con la intención de visibilizar la producción de pensamiento y la calidad académica de Boyacá.

Boyacá es cosecha de palabras

Sumercé, taita, toparnos, arrejuntarnos… son palabras que nacen en la vida diaria, que cuentan quiénes son los boyacenses y han inspirado generaciones enteras.

Porque antes de alimentar libros, fueron palabras cultivadas en el territorio: nacidas de las experiencias, sembradas en la vida cotidiana, en el campo, en la gente y en sus formas de habitar el mundo.

Boyacá ha cultivado y cosechado palabras, desde las más profundas hasta las más cotidianas; palabras que se transforman en expresiones vivas y que hoy hacen parte de una identidad que los representa.

Esa identidad ha inspirado libros, novelas, investigaciones, monografías y saberes en campos como la ingeniería, la danza y la paleontología, entre muchos otros. Hoy, esos saberes se leerán en la FILBo.

La gran cosecha que Boyacá tendrá en la FILBo

· Más de 300 artistas boyacenses en escena durante la FILBo.

· 60 autores boyacenses tendrán sus libros en el stand.

· 120 estudiantes de las escuelas de música del departamento, en un montaje colectivo que incluye música de Germán Moreno sobre textos de Jorge Velosa.

· 60 artistas en escena en un montaje conjunto con la Banda Sinfónica Nacional de Colombia y el Teatro Experimental de Boyacá.

· 25 artistas de la Estudiantina del Altiplano Cundiboyacense.

· 40 estudiantes rurales pertenecientes al Laboratorio Rural de Escritura ‘El Sendero de las Mijas’.

· 3 sabedoras de las cocinas tradicionales del departamento.

· 5 sabedores tradicionales de Boyacá enfocados en la producción de destilados.

Entre los eventos más sobresalientes se encuentran:

· Ganadores del Concurso Departamental de Cuento ‘La Pera de Oro’, integrado por estudiantes del departamento de Boyacá.

· Exposición de caricatura ‘Vírgula Supersona’, bajo la curaduría de Cielo Sánchez.

· Presentaciones de autores boyacenses ganadores de los premios CEAB de Literatura y La Pera de Oro.

· Encuentros sobre oralidad y memoria, literatura de la Violencia que se resiste al olvido, y diálogos con sabedores de cocinas y bebidas tradicionales.

· Expertos en patrimonio arqueológico y paleontológico, además de teatro, circo, música, caricatura y danza.

“No llevamos todo lo que tenemos, pero sí una buena parte de lo que somos: nuestro abagó para Colombia”, agregó la secretaria de Cultura y Patrimonio, Sandra Mireya Becerra Quiroz.

La programación completa se desarrollará durante toda la feria en el stand de Boyacá, ubicado en el Pabellón Colombia, piso dos del pabellón 6, stand 320 de Corferias, del 21 de abril al 4 de mayo. La entrada es abierta al público.