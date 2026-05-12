“Quieren crear un ambiente de inestabilidad”, Secr. de Seguridad sobre desmanes en la Pedagógica

Durante el lanzamiento del aplicativo PPLConnect, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a los constantes enfrentamientos entre encapuchados e integrantes del UNDMO cerca de la Universidad Pedagógica, que, en varios de los casos, han terminado en desmanes que han afectado a los bogotanos.

En primer lugar, el secretario aseguró que quienes han destruido bienes públicos, intimidado a los ciudadanos, atacado a los funcionarios y violado las leyes, no son estudiantes de la Universidad Pedagógica. “Los estudiantes y los jóvenes son personas cumplidoras de la ley”, afirmó Restrepo.

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Asimismo, aseguró que durante las últimas semanas se ha creado un “ambiente” distinto en la ciudad con respecto a ese tema. “Se quiere crear un ambiente muy cómodo en época de elecciones, ambiente que no se debe dejar crecer, ambiente que no se debe promover”, agregó el funcionario.

En ese sentido, se refirió a las manifestaciones que generaron afectación en la troncal Caracas y dijo que no hubo una protesta pacífica: “había elementos incendiarios, elementos explosivos, elementos contundentes, se puso aerosol en cámaras, se atacó funcionarios, hubo reuniones de premeditación para esas acciones”.

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El secretario también respondió al ministro de Educación, Daniel Rojas, quien había afirmado que el Distrito estaba estigmatizando a los estudiantes. “Quien estigmatiza y quien pone en riesgo a estudiantes y jóvenes es quien los instrumentaliza para validar la violencia y la destrucción”, manifestó.

Finalmente, dijo que la protesta pacífica es un derecho que otorga la Constitución y que será protegida por las autoridades del Distrito. Sin embargo, explicó que no se pueden esconder ni enmascarar acciones violentas que terminan afectado a miles de personas en la ciudad.

“Quieren crear un ambiente de inestabilidad, convocar inestabilidad en la ciudad. Eso es lo que debemos analizar y debemos todos mirar si queremos darle energía, combustible e impulso a algo que en últimas afecta a todos los bogotanos. Los bogotanos no nos podemos dejar quitar la ciudad”, concluyó Restrepo.