Supersalud solicitó la renuncia de todos los interventores de EPS administradas por el Gobierno

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Supersalud solicitará la renuncia de todos los interventores de EPS administradas por el Gobierno

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, anunció que solicitó la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno, tras reconocer que estas medidas “no han servido para salvar a las EPS”.

Quintero aseguró que revisará los resultados y actuaciones de cada uno de los funcionarios encargados de las entidades intervenidas y advirtió que quienes mantengan prácticas irregulares serán retirados de sus cargos.

“Hoy voy a pedir la renuncia de todos los interventores. Vamos a evaluar sus resultados, sus acciones y, en función de eso, o continúan o los retiramos de su posición”, afirmó el superintendente durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo.

El superintendente reconoció que comparte las preocupaciones expresadas recientemente por la Contraloría frente a la crisis financiera y operativa del sistema de salud, especialmente en entidades como Nueva EPS, donde aumentaron las quejas de usuarios, las deudas y las fallas en la entrega de medicamentos.

Según explicó, uno de los principales problemas es que el modelo actual de intervención no permite capitalizar las EPS ni sanear sus deudas estructurales.

“Le entregan a usted una empresa llena de deudas, pero el interventor no puede pagar esas deudas con recursos propios ni del Gobierno”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, Quintero también lanzó fuertes críticas al funcionamiento del sistema de salud y aseguró que existen incentivos para retrasar pagos, negar medicamentos y priorizar intereses financieros sobre la atención de los pacientes.

“Lo que no puede pasar es que nombremos interventores para que mantengan las mismas prácticas que llevaron a esas EPS a intervención”, agregó.

El superintendente indicó que una de sus prioridades será garantizar la entrega de medicamentos y reforzar las labores de inspección, vigilancia y control sobre las EPS intervenidas y no intervenidas. Además, insistió en que la solución estructural pasa por una reforma al sistema de salud.

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