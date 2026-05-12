Bajó el hacinamiento en Centros de Detención Transitoria en Bogotá: pasó del 172% al 45%

Este martes, 12 de mayo, la Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre presentaron el aplicativo PPL Connect, una herramienta que busca aportar a la disminución del hacinamiento los Centros de Detención Transitoria en Bogotá (CDT).

Esta aplicación, permitirá que las autoridades tengan información actualizada sobre las personas privadas de la libertad en las URI y estaciones de Policía, el estado de sus procesos y cuánto tiempo llevan allí. Esto permitirá a los jueces tener más herramientas para agilizar los casos y ordenar sus traslados a centros penitenciarios.

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Durante este lanzamiento, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que el hacinamiento en los CDT ha disminuido considerablemente. “Podemos decir, con orgullo, que el hacinamiento pasó del 172% al 45% en los Centros de Detención Transitoria”, afirmó el funcionario.

Este logro, según la Secretaría, se dio gracias a que el Distrito se puso en la tarea de recolectar la información detallada de los procesos de cada una de las personas privadas de la libertad en los CDT, y adelantó las gestiones correspondientes para que las personas con condenas en firme fueran trasladas a las cárceles.

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En 2025, 4.925 personas privadas de la libertado fueron trasladadas de los Centros de Detención Transitoria de Bogotá hacia establecimientos de reclusión del orden nacional. En 2026, ya son 1.147. Entre tanto, el secretario afirmó que la meta es que a final de año el hacinamiento esté en un 0%.

“En Bogotá entendemos que la seguridad no es un asunto de policías y ladrones. Es un proceso permanente, con altibajos y con mucho por hacer, donde se deben hacer estos esfuerzos por construir una sociedad que viva en el marco de la ley, pero donde aquellos que cometen delitos también tengan condiciones dignas”, agregó Restrepo.

Durante el lanzamiento de esta aplicación, el secretario de Seguridad también resaltó el trabajo que se hace desde Bogotá, teniendo en cuanta que la Cárcel Distrital, administrada por la Secretaría de Seguridad, es de las pocas que actualmente no tiene hacinamiento y cuenta con certificación internacional.