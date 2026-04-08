Burger Master 2026: Estas son las fechas oficiales, precios y restaurantes participantes
Una de las competencias de comida rápida más famosa del país regresa en este mes de abril. Le contamos todo lo que debe saber del Burger Master.
Burger Master es una de las competencias de comida rápida más importantes del país. Con este evento los comensales prueban varias hamburguesas de diferentes restaurantes, las califican y según estas valoraciones se eligen las ganadoras en cada una de las ciudades participantes.
Lea también: Regresa el TACOFEST 2026 para descubrir los sabores mexicanos
El evento liderado por Tulio Zuloaga tendrá su undécima versión este año. Cabe recordar que también hay otras versiones de esta competencia como pizza master o sushi máster.
¿Cuándo se realizará el Burger Master 2026?
La iniciativa, este año, se realizará del 20 al 26 de abril y reunirá a decenas de establecimientos que competirán por tener la mejor hamburguesa de Colombia.
Durante esa semana, los restaurantes participantes ofrecerán una hamburguesa especial a un precio único con el objetivo de que los comensales puedan probar varias propuestas y votar por sus favoritas.
Durante siete días, los establecimientos participantes competirán por conquistar el voto del público, que será el encargado de elegir las mejores propuestas del año. El formato, que combina gastronomía, competencia y participación ciudadana, ha convertido al Burger Master en uno de los eventos culinarios más relevantes del calendario nacional.
Le puede interesar: Cuáles son los cortes de carne de res más jugosos para asar: ¿Cómo prepararlos?
¿Cuál será el precio de las hamburguesas?
Por un precio único de $21.000 los restaurantes ofrecerán sus hamburguesas especiales para que sean calificadas por quienes participen en este festival de comida para elegir cuál es la mejor hamburguesa de cada ciudad.
Restaurantes participantes del Burger Master 2026:
Estos son algunos de los restaurantes participantes en las ciudades:
Bogotá:
- Oak
- Pigasus
- XL Gourmet
- Pecado Capital
- La Hamburguesa Mecánica
- El cebollero
- Bícono
- Gratín Burger
Medellín:
- Inmerso
- Fixión Burger
- The Vice Burger
- Canibal
- Sexy Burgers
Cali:
- Tribu Parrilla
- 747 La Hamburguesería
- Retro Santana
- Juan Juan Parrilla
- Bosco Burgers
Barranquilla:
- Vanfran Burgers
- Big Bites
- La Guapa
- Lug Burger & Rock
- Muncher
Cartagena:
- Le Terrasse
- Plaza Central
- El Club Burgers
- Vagabundo Gourmet
- Burgatory Bistro
Manizales:
- The Boss Burgers
- Buffalo Republic
- Porkos
- Burger Partner
- Burger Hill
Pasto:
- Chef House
- 22 Street
- Vangora Cocina Contemporánea
- Finca88
- Restaurante Migrante
Tunja:
- Central Burger’s
- The Burger Bistro
- Asado del Gordo
- Buffalo Beef Burger
- Pops 1950
Para ver más restaurantes participantes en diferentes ciudades debe consultar la app del evento para tener más información.
Datos del Burger Master:
En la edición del año 2025 se vendieron más de 3.349.210 hamburguesas en todo el país, generando una derrama superior a los $80.000 millones, sin contar las ventas adicionales de bebidas, papas y otros acompañamientos. Las cifras reflejan no solo el interés del público, sino el impacto directo en el flujo de caja de pequeños y medianos restaurantes.
Para 2026, la expectativa es superar esos números. El precio uniforme busca garantizar accesibilidad para los consumidores.
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...