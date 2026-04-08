Burger Master 2026: Estas son las fechas oficiales, precios y restaurantes participantes

Burger Master es una de las competencias de comida rápida más importantes del país. Con este evento los comensales prueban varias hamburguesas de diferentes restaurantes, las califican y según estas valoraciones se eligen las ganadoras en cada una de las ciudades participantes.

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El evento liderado por Tulio Zuloaga tendrá su undécima versión este año. Cabe recordar que también hay otras versiones de esta competencia como pizza master o sushi máster.

¿Cuándo se realizará el Burger Master 2026?

La iniciativa, este año, se realizará del 20 al 26 de abril y reunirá a decenas de establecimientos que competirán por tener la mejor hamburguesa de Colombia.

Durante esa semana, los restaurantes participantes ofrecerán una hamburguesa especial a un precio único con el objetivo de que los comensales puedan probar varias propuestas y votar por sus favoritas.

Durante siete días, los establecimientos participantes competirán por conquistar el voto del público, que será el encargado de elegir las mejores propuestas del año. El formato, que combina gastronomía, competencia y participación ciudadana, ha convertido al Burger Master en uno de los eventos culinarios más relevantes del calendario nacional.

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¿Cuál será el precio de las hamburguesas?

Por un precio único de $21.000 los restaurantes ofrecerán sus hamburguesas especiales para que sean calificadas por quienes participen en este festival de comida para elegir cuál es la mejor hamburguesa de cada ciudad.

Restaurantes participantes del Burger Master 2026:

Estos son algunos de los restaurantes participantes en las ciudades:

Bogotá:

Oak

Pigasus

XL Gourmet

Pecado Capital

La Hamburguesa Mecánica

El cebollero

Bícono

Gratín Burger

Medellín:

Inmerso

Fixión Burger

The Vice Burger

Canibal

Sexy Burgers

Cali:

Tribu Parrilla

747 La Hamburguesería

Retro Santana

Juan Juan Parrilla

Bosco Burgers

Barranquilla:

Vanfran Burgers

Big Bites

La Guapa

Lug Burger & Rock

Muncher

Cartagena:

Le Terrasse

Plaza Central

El Club Burgers

Vagabundo Gourmet

Burgatory Bistro

Manizales:

The Boss Burgers

Buffalo Republic

Porkos

Burger Partner

Burger Hill

Pasto:

Chef House

22 Street

Vangora Cocina Contemporánea

Finca88

Restaurante Migrante

Tunja:

Central Burger’s

The Burger Bistro

Asado del Gordo

Buffalo Beef Burger

Pops 1950

Para ver más restaurantes participantes en diferentes ciudades debe consultar la app del evento para tener más información.

Datos del Burger Master:

En la edición del año 2025 se vendieron más de 3.349.210 hamburguesas en todo el país, generando una derrama superior a los $80.000 millones, sin contar las ventas adicionales de bebidas, papas y otros acompañamientos. Las cifras reflejan no solo el interés del público, sino el impacto directo en el flujo de caja de pequeños y medianos restaurantes.

Para 2026, la expectativa es superar esos números. El precio uniforme busca garantizar accesibilidad para los consumidores.

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