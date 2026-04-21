“Necesitamos mesas técnicas de la mano de la UNGRD”: gobernador de Córdoba por inundaciones

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, hizo un nuevo llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que se definan las acciones de recuperación del departamento tras las inundaciones que se presentaron el pasado mes de febrero y que dejaron a 94.550 familias (239.058 personas), damnificadas, según el Registro Único de Damnificados (RUD)

“Agradecemos al Gobierno haber decretado la emergencia económica que ha permitido que alcaldes y gobernadores de territorios afectados hayan podido redestinar recursos para atender a esas familias afectadas. Hoy, en nombre de los alcaldes y del departamento de Córdoba queremos hacerle un llamado urgente al Gobierno Nacional: necesitamos mesas técnicas sectoriales de la mano de la Unidad de Riesgo para que todos los municipios podamos conocer cómo vamos a recuperar cada uno de esos municipios afectados”, dijo el mandatario departamental.

Según el gobernador Zuleta, la hoja de ruta sería para establecer cómo se lograría la recuperación de vías, sector agropecuario, educación, salud y otros, “porque hoy vemos con mucha preocupación que ni el departamento de Córdoba ni los municipios afectados tienen conocimiento de cómo se hará la fase de la recuperación en cada uno de los municipios afectados”.

La declaración la entregó en el marco de un encuentro con alcaldes y alcaldesas de los 25 municipios impactados, que fue convocado para socializar el Marco Conceptual de Recuperación Temprana, “un instrumento diseñado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que orienta decisiones fundamentales para el territorio. Sin embargo, los delegados de la entidad no lograron llegar a la reunión y se excusaron”.

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Cabe recordar que la emergencia afectó al 80% del territorio cordobés, especialmente a la ciudad de Montería, donde hubo un registro de más de 20.000 familias damnificadas.

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