“El llamado que hago es a la celeridad para que capturen a los responsables”: madre de Nataly Salas Ruiz. Foto: cortesía (suministrada a Caracol Radio).

Montería

En diálogo con Caracol Radio, Claribel Ruiz, madre de la joven universitaria Nataly Salas Ruiz, exigió celeridad por parte de las autoridades competentes para que se materialice la captura de los responsables de la muerte violenta de su hija, ocurrida en diciembre de 2016 en Montería. Esto, luego de que la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Penal condenara a más de 22 años de prisión a Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla, por el crimen.

La Corte determinó la responsabilidad de los dos hombres por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento agravado.

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“El llamado que hago inicialmente es a la celeridad a esa boleta de captura, que se haga; ya está en el papel, ahora que se haga realidad, que sea en físico antes que esta gente se vaya”, dijo a este medio de comunicación.

Frente a la decisión judicial, Claribel Ruiz resaltó que “en parte sí hubo justicia, porque al existir una condena en firme y que no haya otra acción que estos criminales puedan emprender después de esto, para mí ya eso sería en parte ganancia; pero el sinsabor que yo como mamá siento es la situación de que en primera instancia los condenaron a 43 años de prisión y en casación hubo una reducción considerable de la pena hasta del 50 %”.

“Digamos que en parte sí sentimos que se hizo justicia y en parte no, considerando que hay un tercer implicado, que también el proceso está en casación, entonces el sentimiento no está completo”, resaltó.

Cabe recordar que, el fallo judicial en el que se condena y se ordena la captura inmediata de Peñata Herrera y Sánchez Tordecilla se conoció en la tarde del pasado 20 de abril.

Nataly Salas Ruiz (q.e.p.d). Foto: suministrada a Caracol Radio. Ampliar Nataly Salas Ruiz (q.e.p.d). Foto: suministrada a Caracol Radio. Cerrar

Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla. Foto: cortesía (suministrada a Caracol Radio). Ampliar Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla. Foto: cortesía (suministrada a Caracol Radio). Cerrar

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