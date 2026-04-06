Activan ruta de atención por presunto caso de ‘bullying’ en un colegio privado de Montería

Montería

A través de un comunicado, la Alcaldía de Montería se pronunció sobre una denuncia que ha circulado en redes sociales, en la que se advierte de un presunto caso de ‘bullying’ al interior de un colegio privado de la capital cordobesa. En ese sentido, la administración municipal resaltó que ya se habría activado la ruta del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) para atender la situación.

“La administración municipal, en conjunto con la institución educativa, está acompañando la toma de decisiones respecto de las presuntas faltas disciplinarias. Hemos sostenido diálogos con los padres de los menores afectados, con el propósito de ser garantes del debido proceso y asegurar que ninguna de las partes vea vulnerados sus derechos”, expresó el secretario de Educación de Montería, Marino Gómez.

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Al tiempo, resaltó que “la información entregada por la Rectora y el reporte del SIUCE, indican que la IE La Salle está adelantando la ruta de atención adecuada frente a la problemática de la convivencia escolar. Asimismo, en la Secretaría de Educación sostuvimos una reunión con padres de familias de los niños presuntamente agredidos para escuchar su versión de los hechos”.

Tras lo ocurrido, la administración municipal también informó que el caso se puso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), teniendo en cuenta que involucra a menores de edad.

“A través de la Oficina de Inspección y Vigilancia continuaremos esta semana acompañando las acciones correctivas que tome la IE en el marco de su manual de convivencias y de la normativa vigente”, agregó la administración municipal.

“Debido a la naturaleza del hecho y al tratarse de menores de edad, el tema se está atendiendo con especial cuidado, bajo los principios de respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales”, concluyó.

Hasta el momento no se conoce una comunicación oficial por parte de la institución educativa.