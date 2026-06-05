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PGN ordenó indagación a congresistas de Comisión de Acusación por demora en procesos contra Petro

6AM W, con Julio Sánchez Cristo, conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación inició una etapa de indagación a los congresistas que conforman la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presunta mora injustificada en el trámite de procesos contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

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En el documento se lee que la entidad tomó la decisión por la “falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión” de los representantes.

La indagación sería a los tres congresistas que investigan al presidente Petro: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, investigadores de los procesos del mandatario. Sin embargo, no serían los únicos.

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Asimismo, la Procuraduría informó que en la diligencia que se realizó el 3 de junio de 2026 fue atendida por el secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quien informó que cursan alrededor de 3.000 actuaciones, de las cuales en contra del presidente Petro son 290, por diversas causas, entre estas aproximadamente 15 por participación en política.

“La información que pretendía recopilar la sala disciplinaria en esta inspección estaba encaminada a obtener datos que permitieran determinar el trámite surtido desde la fecha de recepción de la queja o denuncia, con el fin de constatar la diligencia en la instrucción y evaluación de las quejas presentadas contra el presidente de la república”, explicó la Procuraduría.

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Al no contar con una base de datos o herramientas que sustentaran la trazabilidad de los procesos, el Ministerio público concluyó que para evaluar la presunta mora injustificada en los procesos le hacen falta datos clave como: fecha de la queja o denuncia, fecha de la indagación, fecha de auto de apertura, etapa actual, última actuación practicada y fecha de la misma.

“Ante la necesidad de obtener la totalidad de la misma, se evaluarán los mecanismos más expeditos para su recolección, si es del caso a través de la revisión de cada uno de los expedientes en contra del presidente de la república, para evaluar la gestión realizada por cada uno de los representantes investigadores”.

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Este es el documento de la Procuraduría que conoció 6AM W:

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