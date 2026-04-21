Luis Díaz, en busca de otro título con el Bayern Múnich: Conozca rival, día y hora para seguirlo

Luis Díaz durante su más reciente partido contra el Bayer Leverkusen. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Luis Díaz y el Bayern Múnich viven una campaña de ensueño, en la cual ya han ganado dos títulos y siguen en carrera por conquistar dos títulos más. El club Bávaro, además de la Liga de Campeones, también se encuentra en semifinales de la Copa local.

En la Copa de Alemania, conocida formalmente como DFB Pokal, el Bayern tendrá la dura tarea de visitar al Bayer Leverkusen, definición que se llevará a cabo a partido único, disputándose en el estadio BayArena.

Día, hora y cómo seguir el partido

La semifinal de la Copa entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich se estará disputando este miércoles 22 de abril a partir de la 1:45PM, hora colombiana. El minuto a minuto del juego podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

El Bayern llega a este compromiso tras haberse consagrado campeón de la Bundesliga, al superar 4-2 al Stuttgart, haciéndose inalcanzable para el Borussia Dortmund, su principal perseguidor, a falta de cuatro jornadas.

En la Liga, el Leverkusen se ubica sexto con 52 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación a la Liga de Campeones.

Luis Díaz, con un buen historial reciente

En los dos partidos disputados entre ambos equipos por la Bundesliga 2025-2026, el juego en Múnich terminó 3-0; mientras que el encuentro en el BayArena empataron 1-1 con un gol del guajiro, quien finalmente se marchó expulsado, dejando a su equipo con 9 hombres.

Luis Díaz ha disputado 43 partidos con el Bayern Múnich durante todas las competencias en la presente temporada, con un saldo de 24 goles y 17 asistencias, participando en 41 goles para su equipo.

Las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG se estarán disputando el martes 28 de abril y el miércoles 6 de mayo. Ambos partidos serán a las 2:00PM.