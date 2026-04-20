Corresponsal de la Bundesliga sobre Luis Díaz: “Es uno de los dos o tres mejores extremos del mundo”

El presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich no deja lugar a dudas, y así lo confirmó Miguel Gutiérrez en entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, reconocido corresponsal de la Bundesliga , quien fue contundente al analizar el impacto del colombiano en el fútbol alemán.

“Totalmente. Hay que tener en cuenta que Lucho Díaz está en uno de los dos, tres mejores equipos del mundo”, afirmó de entrada el periodista, respaldando el nivel competitivo en el que se desempeña el extremo.

Le puede interesar también: Parte médico oficial de Falcao García: Esta es la fractura que sufrió El Tigre

Gutiérrez no dudó en ubicarlo entre la élite mundial en su posición: “En principio es uno de los mejores extremos zurdos que hay en el mundo. Sin duda”, aseguró, destacando además sus cualidades diferenciales: “Es un jugador que con su velocidad, su ritmo, su uno contra uno, a piernas cambiadas… hay muy pocos con esas características en ese nivel”.

El análisis también estuvo acompañado de cifras que refuerzan su impacto. “Ha marcado en Liga creo que 15 goles… y en total lleva 23 goles en las tres competiciones, eso es una barbaridad para un extremo izquierdo”, explicó, subrayando la efectividad del colombiano en su primera temporada.

Le interesará: Julio Comesaña habla de la selección Colombia: “James es un aporte estupendo desde el banco”

Sobre las críticas iniciales por su fichaje cercano a los 70 millones de euros, el experto fue claro: “Muchos lo habían criticado, pero todos esos que habían criticado este escenario, pues ahora mismo tienen que estar callados”. Incluso fue más allá al afirmar: “El rendimiento ha sido incluso por encima de lo que muchos esperaban”.

Además, destacó el valor inmediato que ha tenido Díaz en momentos clave: “Solamente con el gol que marcó al Real Madrid… yo creo que ha recuperado un 30-40% de lo que se gastaron por él”.

Lea también aquí: Jugador argentino y una lamentable declaración tras perder con Colombia: “Les vamos a romper el ...”

En cuanto a su adaptación en Alemania, Gutiérrez explicó que el proceso ha sido más sencillo de lo esperado: “Ha entrado con muy buen pie en el fútbol alemán” y añadió: “La integración no ha sido para nada difícil… hay bastante gente que habla castellano”.

Finalmente, proyectó el impacto del colombiano tanto en Europa como a nivel de selecciones: “Yo creo que puede ser uno de los grandes jugadores de este Mundial”, concluyó, dejando claro que el momento de Luis Díaz no solo es destacado, sino que podría marcar una época.

Le puede llegar a interesar: Reacciones de prensa argentina y mundial a goleada y campeonato de Colombia en Sudamericano Sub-17

Con rendimiento, números y protagonismo en instancias decisivas, el colombiano no solo se ganó a Alemania, sino que empieza a consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol mundial.