Prográmese con la agenda deportiva de la segunda semana de Junio: NBA, Mundial y Deporte Motor
Semana importante en el mundo del deporte con Finales, Gran Premio y amistosos previo a la Copa del Mundo.
La segunda semana de junio llega con una programación imperdible para los aficionados al deporte, con actividad en el baloncesto, el automovilismo y el fútbol internacional.
En la NBA, las Finales continúan con el segundo partido entre New York Knicks y San Antonio Spurs, una serie que promete mantener la emoción luego del triunfo de los Knicks en el primer juego.
En el automovilismo, la atención estará puesta en el Gran Premio de Hungarian, donde el experimentado piloto colombiano Fernando Alonso buscará sumar puntos importantes en una temporada que entra en una fase decisiva.
Por el lado del fútbol colombiano, todas las miradas estarán en la gran final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior. El conjunto barranquillero llegará con una amplia ventaja luego de imponerse 3-0 en el partido de ida y buscará sellar una nueva estrella en territorio antioqueño.
Además, el planeta fútbol comenzará a vivir la fiesta más importante del deporte con el inicio de la Copa del Mundo 2026. El partido inaugural se enfrentarán México vs Sudáfrica, marcando el comienzo de una Copa del Mundo histórica que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Viernes 5 de Junio
NBA - New York Knicks vs San Antonio Spurs | 7:30 pm | AMAZON PRIME
Sábado 6 de Junio
Amistoso - Portugal vs Chile | 12:45 PM | ESPN | ESPN HD
Amistoso - Inglaterra vs Nueva Zelanda | 3:00 PM | ESPN | ESPN HD
Amistoso - Brasil vs Egipto | 5:00 PM | ESPN | ESPN HD
Amistoso - Argentina vs Honduras | 7:00 PM | DSports | DSports HD
Domingo 7 de Junio
Amistoso - Colombia vs Jordania | 6:00 PM | RCN & CARACOL | RCN & CARACOL HD
Tenis - Roland Garros - Final Masculina | 8:00 AM | ESPN | ESPN HD
Motociclismo - MotoGP - Gran Premio de Hungría Carrera | 3:45 PM | ESPN2 | ESPN2 HD
Lunes 8 de Junio
Liga Colombiana - Final Vuelta - Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla | 5:00 PM | WIN + FÚTBOL | WIN + FÚTBOL HD
Amistoso - Francia vs Irlanda del Norte | 2:10 PM | ESPN | ESPN HD
Amistoso - Perú vs España | 9: 00 PM | ESPN | ESPN HD
NBA Partido 3 - San Antonio Spurs vs New York Knicks | 7:30 PM | AMAZON PRIME
Martes 9 de Junio
Amistoso - Argentina vs Islandia | 7:30 PM | DSports | DSports HD
Miércoles 10 de Junio
Amistoso - Portugal vs Nigeria | 1:45 PM | ESPN | ESPN HD
Amistoso - Inglaterra vs Costa Rica | 4:00 PM | ESPN 5 | ESPN5 HD
NBA Partido 3 - San Antonio Spurs vs New York Knicks | 7:30 PM | AMAZON PRIME
Jueves 11 de Junio
Copa Mundial 2026 - Grupo A - Fecha 1 México vs Sudáfrica | 2:00 PM | DSports | DSports HD
Viernes 12 de Junio
Copa Mundial 2026 - Grupo D - Fecha 1 EE. UU. vs Paraguay | 8:00 PM | DSports | DSports HD