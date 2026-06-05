Prográmese con la agenda deportiva de la segunda semana de Junio: NBA, Mundial y Deporte Motor

La segunda semana de junio llega con una programación imperdible para los aficionados al deporte, con actividad en el baloncesto, el automovilismo y el fútbol internacional.

En la NBA, las Finales continúan con el segundo partido entre New York Knicks y San Antonio Spurs, una serie que promete mantener la emoción luego del triunfo de los Knicks en el primer juego.

En el automovilismo, la atención estará puesta en el Gran Premio de Hungarian, donde el experimentado piloto colombiano Fernando Alonso buscará sumar puntos importantes en una temporada que entra en una fase decisiva.

Por el lado del fútbol colombiano, todas las miradas estarán en la gran final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior. El conjunto barranquillero llegará con una amplia ventaja luego de imponerse 3-0 en el partido de ida y buscará sellar una nueva estrella en territorio antioqueño.

Además, el planeta fútbol comenzará a vivir la fiesta más importante del deporte con el inicio de la Copa del Mundo 2026. El partido inaugural se enfrentarán México vs Sudáfrica, marcando el comienzo de una Copa del Mundo histórica que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Viernes 5 de Junio

NBA - New York Knicks vs San Antonio Spurs | 7:30 pm | AMAZON PRIME

Sábado 6 de Junio

Amistoso - Portugal vs Chile | 12:45 PM | ESPN | ESPN HD

Amistoso - Inglaterra vs Nueva Zelanda | 3:00 PM | ESPN | ESPN HD

Amistoso - Brasil vs Egipto | 5:00 PM | ESPN | ESPN HD

Amistoso - Argentina vs Honduras | 7:00 PM | DSports | DSports HD

Domingo 7 de Junio

Amistoso - Colombia vs Jordania | 6:00 PM | RCN & CARACOL | RCN & CARACOL HD

Tenis - Roland Garros - Final Masculina | 8:00 AM | ESPN | ESPN HD

Motociclismo - MotoGP - Gran Premio de Hungría Carrera | 3:45 PM | ESPN2 | ESPN2 HD

Lunes 8 de Junio

Liga Colombiana - Final Vuelta - Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla | 5:00 PM | WIN + FÚTBOL | WIN + FÚTBOL HD

Amistoso - Francia vs Irlanda del Norte | 2:10 PM | ESPN | ESPN HD

Amistoso - Perú vs España | 9: 00 PM | ESPN | ESPN HD

NBA Partido 3 - San Antonio Spurs vs New York Knicks | 7:30 PM | AMAZON PRIME

Martes 9 de Junio

Amistoso - Argentina vs Islandia | 7:30 PM | DSports | DSports HD

Miércoles 10 de Junio

Amistoso - Portugal vs Nigeria | 1:45 PM | ESPN | ESPN HD

Amistoso - Inglaterra vs Costa Rica | 4:00 PM | ESPN 5 | ESPN5 HD

NBA Partido 3 - San Antonio Spurs vs New York Knicks | 7:30 PM | AMAZON PRIME

Jueves 11 de Junio

Copa Mundial 2026 - Grupo A - Fecha 1 México vs Sudáfrica | 2:00 PM | DSports | DSports HD

Viernes 12 de Junio

Copa Mundial 2026 - Grupo D - Fecha 1 EE. UU. vs Paraguay | 8:00 PM | DSports | DSports HD