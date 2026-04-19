🔴 Bayern Múnich vs Stuttgart EN VIVO | Siga acá el partido por el título con Luis Díaz TITULAR

Bayern Múnich vuelve a enfocarse en la Bundesliga tras su vibrante clasificación a semifinales de la Champions League, donde superó 4-3 al Real Madrid en el encuentro de vuelta. Ahora, en casa, recibirá al Stuttgart con la posibilidad de acercarse aún más al título.

El equipo dirigido por Vincent Kompany podría asegurar su campeonato número 35 este fin de semana, de sumar un solo punto. El equipo está respaldado por una campaña sólida en la que suma 76 puntos, una de las mejores de su historia a estas alturas. Además, viene de una contundente goleada 5-0 ante el St. Pauli, resultado con el que alcanzó los 105 goles en liga, liderando con autoridad el apartado ofensivo, incluyendo 56 tantos en casa.

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Por su parte, el Stuttgart llega con la intención de aplazar la coronación bávara y consolidarse en puestos de Champions. El conjunto visitante también atraviesa una gran temporada y viene de golear 4-0 al Hamburgo. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa genera dudas: solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos como visitante, recibiendo al menos dos goles en cada uno.

Todo apunta a un duelo con alta carga ofensiva, donde el Bayern buscará imponer su jerarquía y dar otro paso hacia el título, mientras Stuttgart intentará dar el golpe y mantener viva la lucha en la parte alta de la tabla.

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