Lorenzo defiende a James Rodríguez de la polémica: “Son malas interpretaciones y videos cortados”

La Selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos, en donde terminará de alistar su preparación de cara al Mundial 2026. El cuadro nacional se medirá contra Jordania en San Diego, California, para después irse rumbo a México para preparar el debut frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Horas después de su aterrizaje en suelo norteamericano, el entrenador Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación para aclarar la polémica que se generó luego de la entrega del pabellón nacional de parte del presidente Gustavo Petro.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ya había emitido un comunicado apelando a la unión y el compromiso previo a la Copa del Mundo, el seleccionador nacional decidió zanjar cualquier tipo de dudas y dio claridad sobre lo ocurrido.

Lorenzo defiende a James Rodríguez de la polémica

“Siempre digo que debemos estar blindados tanto de las críticas como de los elogios”, empezó diciendo Lorenzo, quien a lo largo de su gestión ha tratado de mantener al margen los comentarios del público.

Sobre lo ocurrido en Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Lorenzo comenó: “Nosotros fuimos a un acto protocolario y lo hicimos con mucho respeto y orgullo. Recibir el pabellón nacional para el grupo es algo que lo tiene bien asumido”.

En este sentido, reconoció que en cada convocatoria el mensaje es que se juega “para toda Colombia” e incluso reveló que la arenga del capitán de turno es: ”Jugamos para todos, para 50 millones de colombianos y para darles alegrías”.

Finalmente, advirtió que recibir el pabellón nacional de parte del presidente del país “es algo que tenemos asumido desde siempre”.

“Son malas interpretaciones y videos cortados”

En este orden de ideas, advirtió que las recientes críticas en contra de James Rodríguez y demás jugadores llegaron por cuenta de “malas interpretaciones, videos cortados y cosas que se hablan”, pero el objetivo de una selección de fútbol pasa por “buscar la unión, la entrega, hacer las cosas de corazón y con amor“.

“El grupo siempre está comprometido 100% por la camiseta y la bandera de Colombia”, concluyó.