Luis Díaz estableció nuevo récord en Bundesliga y en Europa: Supera a Kane, Mbappé y otros

No hay duda que Luis Díaz está viviendo la mejor temporada de su carrera. El guajiro además ya logró dos títulos en la campaña, la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, aunque podría ganar otros dos títulos al finalizar, en caso de que el Bayern Múnich obtenga la Champions League y la Copa de Alemania.

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Justamente durante el fin de semana fue que el cuadro bávaro sentenció la liga al superar al Stuttgart por 4-2, volviéndose inalcanzable para el Borussia Dortumund y logrando el título número 35 de Liga de Alemania a falta de cuatro fechas para el final.

Luis Díaz y un nuevo récord en Bundesliga y en la temporada en Europa

Según dio a conocer Opta, portal especializado en estadísticas, Lucho es el primer jugador que logra al menos 13 goles y mismo número de asistencias en una sola temporada de Bundesliga.

“Díaz es el primer jugador del Bayern, desde el inicio de la recopilación de datos en 2004/05 que ha acumulado al menos 13 goles y asistencias en una temporada de la Bundesliga (15G 13A)”. El extremo de la Selección Colombia dio dos pases de gol en el juego ante Stuttgart, lo que le permitió llegar a esa cifra.

Pero como si fuera poco, el atacante de 29 años es el único futbolista de las cinco grandes ligas de Europa que ha logrado este registro en lo corrido de la actual temporada, es decir, tener ese número de goles y asistencias (13).

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Y es que si bien los números goleadores de Harry Kane son incuestionables, con un total de 51 (32 en Bundesliga), apenas tiene 6 asistencias en la temporada (5 en liga). En el caso de Mbappé, cuenta con 40 anotaciones y solo 5 asistencias, mientras que Erling Haaland acumula 34 goles y 7 pases de gol.

El más cercano a igualar este registro de Díaz es su compañero Michael Olise, quien tiene hasta el momento 12 goles y 18 asistencias en Bundesliga.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

El próximo partido del Bayern Múnich será este miércoles 22 de abril desde la 1:45 p.m. (hora de Colombia9 por la Copa de Alemania, enfrentando al Bayer Leverkusen. El sábado 25 visitará al Mainz y luego tendrá la ida de la semifinal de Champions League contra el PSG, en Francia, el martes 28.