Luis Díaz y un palmarés de ensueño ¿A cuántos títulos está de ser el colombiano con más trofeos?

Luis Díaz visualiza el trofeo de la Supercopa de Alemania / Getty Images / DeFodi Images

Luis Díaz ya gritó campeón dos veces en Alemania. Bayern Múnich le ganó 4-2 a Stuttgart por la fecha 30 de la Bundesliga, y con elló se coronó con el título de liga número 35 de manera anticipada, ya que le sacó 15 puntos de diferencia al Borussia Dortmund.

En el juego que tuvo lugar en el Allianz Arena, Lucho fue titular y, si bien comenzaron perdiendo, fue clave para la remontada, pues dio dos asistencias, una a Nicolas Jackson y otra a Alphonso Davies para el 2-1 y 3-1 parcial. Luego se retiró sustiuido en el entretiempo para darle paso a Michael Olise.

La influencia de Luis Díaz en el título del Bayern

A falta de cuatro partidos, en los que sus estadísticas se pueden engrosar, Lucho ha contribuido con 15 goles y 13 asistencias en 27 partidos disputados, para un total de 28 aportes (G/A).

En líneas generales, por todas las competencias ha disputado 43 encuentros, en los que tiene un total de 24 anotaciones y 17 pases de gol, para un total de 41 contribuciones a lo largo de la temporada.

Como si fuera poco, Lucho es el tercer máximo anotador de la Bundesliga (15), lejos de los 32 del líder, Harry Kane, y a tres del delantero del Stuttgar, Deniz Undav.

Así quedó el palmarés de Luis Díaz

Lucho se puede jactar de haber ganado títulos en todos los países en los que ha estado, en los que se incluyen trofeos ligueros en Colombia (Junior), Portugal (Porto), Inglaterra (Liverpool) y ahora Alemania (Bayern).

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El guajiro alcanzó su título número 16 en la carrera, pero la temporada podría acabar con dos más, pues Bayern disputará las semifinales de la Copa de Alemania y de la Champions League. Repaso al palmarés de Díaz.

Junior de Barranquilla (2016 – 2019)

Liga: 2018-II y 2019-I

Copa Colombia: 2017

Superliga: 2019

Porto de Portugal (2019 – 2022)

Primeira Liga: 2020 y 2022

Copa de Portugal: 2020 y 2022

Supercopa de Portugal: 2020

Liverpool FC (2022 – 2025)

Premier League: 2025

FA Cup: 2022

Copa de la Liga: 2022 y 2024

Community Shield: 2022

Bayern Múnich (2025 – Actualidad)

Supercopa de Alemania: 2025

Bundesliga de Alemania: 2026

¿Qué tan lejos quedó de ser el colombiano más exitoso?

El futbolista con más títulos en la historia de Colombia es James Rodríguez, quien ha logrado 25 en su carrera. Con la Bundesliga, Lucho llegó a 16 y se metió entre los más exitosos, quedando a uno de igualar a Iván Ramiro Córdoba (17).