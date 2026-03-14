Gol de Luis Díaz y expulsión en caliente partido Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich por la Bundesliga

Gol de Luis Díaz y expulsión en el partido Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich por Bundesliga. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images) / Christof Koepsel

Agridulce jornada para Luis Díaz en la Bundesliga. Aunque marcó un golazo para decretar el empate 1-1 del Bayern Múnich en casa del Bayer Leverkusen, minutos después salió expulsado por una polémica doble amonestación (simulación dentro del área).

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BAYER LEVERKUSEN Y BAYERN MÚNICH

Caliente compromiso, que tuvo tres acciones de gol anuladas y dos expulsiones, todas para un cuadro bávaro que terminó en cancha con solamente nueve jugadores. La buena noticia pasa por el regreso de Harry Kane, quien superó una lesión y ya entró en consideración del entrenador Vincent Kompany.

Las acciones en el BayArena comenzaron en favor del cuadro local. Transcurridos solamente seis minutos de partido, Aleix García aprovechó una proyección brillante por derecha para enviar un remate fortísimo, el cual se desvió en el camino, y vencerla resistencia del arquero Ulreich.

Las malas noticias continuaron al 42′, cuando el juez central revisó en el VAR una entrada durísima de Nicolas Jackson contra el tobillo de su rival. Lo que inicialmente fue cartulina amarilla terminó en roja directa clarísima.

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Gol de Luis Díaz en el partido Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Para la segunda parte, el Bayern no sinitó el hombre de menos en cancha e incluso tuvo dos acciones de gol anuladas: una con Harry Kane y otra con Jonathan Tah. Ahora bien, el colombiano tuvo revancha y al minuto 69 recibió una buena habilitación de Michael Olise, para después definir cruzado dentro del área. Véalo acá:

Expulsión de Luis Díaz en el partido Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Pero no todo fue alegría para Lucho, pues a los 84 minutos vio su segunda cartulina amarilla. Cuando el extremo se marchaba en soledad directo a portería, el arquero rival salió a cerrar y tras un breve toque, el colombiano cayó. El juez no vio falta sino simulación, por lo que lo terminó expulsando. Véalo acá:

A pesar de terminar jugando con nueve hombres, el Bayern logró mantener el empate 1-1 en condición de visitante, aún con una acción de gol anulada para Jonas Hofmann en el Leverksuen. Resultado que le permite seguir siendo líder de la Bundesliga con 67 puntos.