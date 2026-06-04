Capturan a la ‘Mona’, cabecilla de disidencias, señalada de trasladar menores entre Cauca y Guaviare

La Policía Nacional capturó en la vía Ibagué-Melgar a tres presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, entre ellos alias ‘Mona’ o ‘Katherine’, señalada por las autoridades como presunta cabecilla de comisión armada en Meta y responsable de coordinar el traslado de menores reclutados entre Cauca y Guaviare.

El resultado fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que durante el operativo fueron incautados más de 1.200 cartuchos calibre 5.56, 18 cargadores para fusil, un cañón para ametralladora y otros componentes bélicos que serían utilizados para acciones terroristas y homicidios en Meta y Guaviare.

Según la información oficial, alias ‘Mona’ o ‘Katherine’, habría coordinado acciones criminales contra la Fuerza Pública y la movilización de menores reclutados entre Cauca y Guaviare para fortalecer las estructuras armadas ilegales que delinquen en esa región del país.

En el procedimiento también fue capturado un ciudadano ecuatoriano que se movilizaba junto a los otros detenidos. Las autoridades avanzan en las verificaciones para establecer su posible relación con la organización criminal.

El ministro destacó que la operación permitió frenar la movilización de material de guerra destinado a fortalecer las capacidades armadas de las disidencias de alias ‘Mordisco’ y reiteró el reconocimiento a los policías y organismos de inteligencia que participaron en el operativo.