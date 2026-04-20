Comandante de FFMM dice que mantienen ofensiva en regiones pese a panorama de violencia

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, reconoció en diálogo con Caracol Radio que el país atraviesa una compleja situación de orden público en distintas zonas del territorio nacional, donde persisten confrontaciones entre grupos armados ilegales, secuestros, extorsiones y disputas por economías criminales.

“Las Fuerzas Militares venimos cumpliendo con la misión constitucional que nos corresponde, estamos desarrollando operaciones militares en todo el territorio nacional y especialmente en estas áreas priorizadas como el Catatumbo, Nariño, Cauca, Valle, Norte de Santander”, afirmó el alto oficial.

Según explicó, la violencia actual responde en gran medida a luchas entre estructuras ilegales por el control territorial y las rentas ilícitas.

“Lamentablemente hay una confrontación entre estructuras (...). Hay una confrontación por el territorio, por rentas ilícitas”, señaló.

El general sostuvo que el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando siguen siendo el motor financiero de estos grupos armados. “Estas estructuras se mueven claramente con las rentas ilícitas, y hoy lamentablemente el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, hacen parte de estas estructuras”.

Incluso aseguró que muchas organizaciones criminales dejaron atrás cualquier motivación ideológica.

“La parte ideológica ya no les importa, ¿qué les importa? El negocio, el narcotráfico, la minería”, indicó.

Frente a la crisis en el suroccidente del país, se refirió a los recientes secuestros en Jamundí y a la presión de estructuras ligadas a alias Iván Mordisco entre Cauca y Valle del Cauca.

“Sí esta es una afectación directa de bandidos de área Mordisco... con el fin de presionar a la población civil, de extorsionarla, de intimidarla”, aseguró.

Agregó que para contener esa amenaza ya se reforzó la presencia militar: “En este momento nosotros tenemos más de 40 pelotones desplegados sobre la Panamericana (…). Ya ingresamos dos Fudra sobre el sector del Cauca”.

Sobre Antioquia, indicó que también se intensificaron operaciones con apoyo de inteligencia militar. “Aquí con la Séptima División, con la Cuarta Brigada y los batallones del área, se ha venido incrementando una serie de operaciones”.

Pese al panorama, defendió los resultados operacionales y sostuvo que continuarán las ofensivas contra las estructuras ilegales en todo el país.

Finalmente, envió un mensaje directo sobre la situación nacional: “Sabemos que la situación no es fácil, sabemos que tenemos problemas en las regiones, pero deben saber también que, con ayuda de las autoridades locales, nacionales, regionales, de la población civil, vamos a seguir avanzando en la consolidación y estabilización de este país”.

Escuche la entrevista completa aquí: