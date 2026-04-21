“Violación al DIH”: Secretario de Gobierno confirmó presencia de disidencias FARC en escuelas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El departamento de Nariño se encuentra sumido en una compleja crisis de orden público marcada por una serie de incidentes violentos que incluyen ataques con drones, minas antipersona y presencia armada en zonas educativas. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, detalló la grave situación que afecta a la región.

Uno de los hechos más recientes fue el ataque con drones disidentes en zona rural de La Victoria (Ipiales), en la frontera con Ecuador. Allí, tres miembros del Ejército Nacional fueron asesinados mientras realizaban patrullajes rutinarios. Según confirmó el funcionario, a pesar de rumores, no se retirará la tropa de la frontera, sino que, por el contrario, se sigue reforzando.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: