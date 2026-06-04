Petro ordena bombardear campamento de ‘Mordisco’ tras confrontación entre disidencias en el Guaviare

En una operación conjunta de las fuerzas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue bombardeado un campamento cercano de alias “ Iván Mordisco” en zona rural de San José del Guaviare, aproximadamente a 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la masacre entre las estructuras criminales de alias “Calarcá” y alias “Mordisco”, que dejó 48 personas muertas, entre ellos 11 menores de edad.

Según confirmó el Presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, durante el operativo fue recuperado un menor de edad que había sido reclutado por esta organización criminal, y tres integrantes del grupo armado murieron en desarrollo de las operaciones militares.

Por otro lado, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez, entregó más detalles de esta acción ofensiva contra las disidencias de las Farc en el Guaviare, informando la incautación de trece armas largas, dos armas cortas, abundante munición y material de intendencia y comunicaciones de este grupo subversivo.

“Información de inteligencia en el Guaviare, indica que numerosos integrantes de ambas estructuras criminales han manifestado su intención de desmovilizarse y someterse a la legalidad, pese a las amenazas de muerte que reciben por parte de sus propios cabecillas para impedir su desvinculación”, destacó Sánchez en sus redes sociales.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las operaciones en la zona se mantendrán con el fin de proteger a la población civil y rescatar a los menores de edad reclutados por estos grupos al margen de la ley, e hizo una invitación a los integrantes de estas organizaciones para que se desmovilicen.

Menores caídos en combate en el Guaviare

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que, entre los 48 cadáveres hallados en el lugar conocido como Barranco Colorado, zona rural del municipio de San José del Guaviare, 11 corresponden a menores de edad (8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino).

Estos cuerpos corresponderían a las víctimas de los combates entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Igualmente, se conoció que han sido identificados 43 de los 48 cuerpos relacionados con lo ocurrido en medio de los enfrentamientos del pasado 27 de mayo.

“Los cinco cuerpos que no se han logrado identificar corresponden al sexo masculino”, informó el Instituto.

Los análisis forenses adelantados permitieron establecer que, de las víctimas identificadas, 39 son de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre ellas las personas menores de edad.