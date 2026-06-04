Líder iraní acusó a Israel y EE. UU. de buscar la división tras “revés” en la guerra

Banderas de Irán, Estados Unidos e Israel. Foto: Getty Images / Nick Brundle Photography

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó el jueves en una declaración escrita que Estados Unidos e Israel buscan “la división” de su país tras haber sufrido un “duro revés” en la guerra.

“El enemigo malintencionado” ha sufrido “un duro revés en el campo de batalla”, afirmó el dirigente iraní, que no ha sido visto en público desde que sucedió a su padre asesinado al inicio del conflicto.

“Su principal herramienta” para debilitar a Irán “es sembrar las semillas de la duda, la desesperanza, el miedo, la desconfianza y la división”, agregó Jamenei.

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“Frente a estas siniestras intenciones, cada cual debe, mediante la firmeza, la clarividencia, la preservación de la unidad y la cohesión, la confianza mutua y el rechazo a difundir la propaganda del enemigo, neutralizar su siniestro complot”, agregó el mensaje.

Las declaraciones fueron leídas en el mausoleo del ayatolá Ruhollah Jomeini, el fundador de la república islámica, con motivo del 37.º aniversario de su muerte en 1989.

Tras ese fallecimiento, Alí Jamenei tomó las riendas del país hasta que fue asesinado el 28 de febrero en el primer día de ataques israeloestadounidenses contra Irán.

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Mojtaba Jamenei sucedió a su padre, pero desde entonces no ha aparecido públicamente y se comunica mediante declaraciones escritas.

Israel y Estados Unidos han dicho que resultó herido en el ataque que mató a su padre.

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