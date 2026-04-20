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Al menos 8 muertos en bombardeo contra el ELN en Catatumbo, confirmó comandante de FF.MM.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, en diálogo con Caracol Radio entregó un amplio balance sobre la situación en el Catatumbo, donde confirmó recientes resultados operacionales contra el ELN, reveló nuevas modalidades de ataque con drones y reconoció que la región continúa atrapada por la confrontación armada pese al fuerte despliegue militar del Estado.

Sobre la más reciente operación, el alto oficial indicó que “en este momento pues tenemos dos muertos en desarrollo de operaciones militares”, entre ellos alias “Jair”, de quien aseguró “era el tercer cabecilla de la estructura”, además de otra persona conocida con el alias de ‘Valentina’.

Añadió que alias ‘Jair’ “era un bandido con capacidades, estaba entrenando lo que ellos llaman ahora dronistas y francotiradores para afectar la población civil y a las tropas”.

El general reveló además que, según inteligencia militar, otros integrantes de la organización regresaron al lugar tras la operación para retirar cuerpos y material. “Tenemos información de ocho muertos más”, afirmó.

Durante esa acción, las tropas hallaron “tres armas largas, tres cortas, aproximadamente 350 granadas de mortero de 60-81 con que nos estaban atacando las tropas”.

También confirmó que, cuando las unidades militares salían del área, fueron atacadas nuevamente. “Ya cuando estábamos saliendo pues nos hacen un ataque con drones”, señaló. Ese hecho dejó “cinco soldados afectados leves por esquirlas”, quienes posteriormente “ya se han recuperado, ya hacen parte de sus unidades”.

Más allá del resultado puntual, el comandante admitió la gravedad de la crisis en esa región de Norte de Santander. “Son 15 meses de un esfuerzo militar, pero este conflicto en el Catatumbo ya lleva muchos años”, expresó.

Explicó que la violencia actual se profundizó luego de la ruptura de una alianza criminal entre el ELN y la Estructura 33.

“Hubo dos años de una alianza criminal del narcotráfico entre el ELN y la estructura 33, y después de eso se decidieron matar por el control de las rentas ilícitas, por el control del territorio”, manifestó.

López también describió una de las principales dificultades operacionales para recuperar plenamente la zona: “Son dos estructuras que están muy compenetradas en la población, que sus campamentos, sus sitios es dentro de las casas”.

Pese a ese panorama, aseguró que la fuerza pública mantiene una presencia masiva en la región. “Tenemos 12.000 hombres allá sobre el sector, desplegados en todo el territorio, cumpliendo con la misión”, dijo.

Finalmente, sostuvo que las operaciones continúan y destacó nuevos ataques contra esa guerrilla.

“Hoy son muy importantes, ya se han hecho dos bombardeos al ELN, donde la afectación es muy importante”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: