Gerente de Veolia atribuye la emergencia a un deslizamiento y que la respuesta no fue improvisada

La emergencia por desabastecimiento de agua en Tunja tuvo su origen en un deslizamiento de tierra ocurrido en la zona de Ventaquemada, que afectó directamente la infraestructura de conducción del sistema. Así lo explicó William Hernández, quien señaló que «...ese derrumbe se lleva completamente la tubería...», obligando a una intervención inmediata para restablecer el servicio.

Según el gerente, la empresa activó un plan de contingencia estructurado en varias fases, que permitió avanzar hacia la normalización en un periodo inferior a tres días. «...Estamos en la fase cuatro...», indicó, destacando que una parte significativa de la ciudad ya había recuperado el suministro en las primeras horas del proceso de restablecimiento. Este avance, según explicó, fue posible gracias a la disponibilidad de materiales y a la coordinación operativa.

Hernández defendió la capacidad técnica de la empresa frente a la magnitud del evento, insistiendo en que no se trató de una improvisación. «...No estamos improvisando», afirmó, al detallar que contaban con tubería, equipos y protocolos previamente establecidos para enfrentar este tipo de contingencias.

No obstante, el gerente también reconoció limitaciones estructurales en el sistema de abastecimiento de la ciudad. Señaló que la dependencia de una sola fuente principal hace que eventos como este tengan un impacto generalizado. En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar en proyectos de ampliación de la infraestructura, que permitan garantizar el suministro en el mediano y largo plazo.

Por su parte, Joana Beltran, La gerente de operaciones de Veolia en Tunja, alertó que las fuentes alternas de abastecimiento no son suficientes para responder a una emergencia como la reciente. La capacidad de respuesta ante la emergencia hídrica en Tunja estuvo limitada por la baja producción de las fuentes alternas de abastecimiento. Así lo explicó Joana Beltrán, quien indicó que los pozos disponibles solo aportan una fracción del caudal necesario para atender la demanda de la ciudad. «...Solo tenemos 80 litros por segundo...» señaló, frente a un requerimiento cercano a los 340 litros por segundo.

Beltrán explicó que estos pozos, aunque funcionales, tienen más de tres décadas de operación y no han crecido al ritmo de la ciudad. «...La demanda se ha duplicado...», afirmó, destacando que el crecimiento poblacional ha superado la capacidad instalada del sistema. Esta situación limita el alcance de las medidas de contingencia cuando la fuente principal falla.

Desde el punto de vista técnico, aclaró que el agua proveniente de los pozos cumple con estándares de calidad tras su tratamiento, pero su volumen es insuficiente para garantizar cobertura total. En escenarios como el actual, solo permite una distribución parcial del recurso, lo que obliga a priorizar sectores y a complementar con otras estrategias como los carrotanques.

Finalmente, la funcionaria señaló que existen proyectos en curso para ampliar la capacidad de abastecimiento, incluyendo la construcción de nuevos pozos. Sin embargo, estos aún no están operativos, lo que mantiene a la ciudad en una condición de vulnerabilidad frente a eventos similares en el futuro.