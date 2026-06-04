A partir de este año todos los 9 de julio serán festivos, en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Este jueves 4 de junio el Gobierno sancionó la ley que declara un nuevo festivo nacional en honor a la Virgen de Chiquinquirá. De acuerdo con el documento, “se vincula a la Nación en el homenaje al Municipio de Chiquinquirá en el Departamento de Boyacá, como destacado centro turístico religioso, histórico y cultural”. Es decir que a partir de este año, todos los 9 de julio serán festivos en Colombia, en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Wilmer Castellanos, creador de esta Ley y quien se desempeñó como congresista (2022-2026) explicó a Caracol Radio “fue una iniciativa que presentamos en julio del 2024 y con la que pretendíamos dar homenaje al municipio de Chiquinquirá como destacado centro religioso turístico, histórico y cultural de la nación. Queríamos reconocer que este año se cumplen los 440 años del milagro de la renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero también se cumplen los 40 años de la visita del Papa San Juan Pablo II a Colombia y a Chiquinquirá”.

Este es el documento de la Ley que sancionó el Gobierno

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Castellanos comenta por qué es fundamental esta Ley para Boyacá “propusimos esta Ley de la república al Congreso y al Gobierno Nacional con relación para conmemorar esas fechas especiales de rendir homenaje a Chiquinquirá, pero también de exaltar y reconocer ese valor religioso de nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Esta ley contempla rendir honores al municipio, pero también algunas obras que son representativas en honor a estos 440 años del milagro de la renovación”

El Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se conmemora el 9 de julio cada año y es de “obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional”. “Declararé el 9 de julio el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un día festivo de obligatorio cumplimiento para el sector público y el sector privado en todo el país. Nosotros lo dejamos tácticamente que sea todos los 9 de julio porque es el día de la Virgen, entonces será un día festivo en Colombia en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá“, finalizó.