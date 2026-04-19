Veolia adelanta de forma acelerada los trabajos para reestablecer el abastecimiento de agua en Tunja

Los trabajos por parte de los ingenieros y contratistas de Veolia trabajan día y noche por reestablecer el servicio de agua en Tunja / Foto: Prensa Veolia Aguas de Tunja.

Tunja

La empresa Veolia Aguas de Tunja, entregó un nuevo balance sobre la atención a la contingencia que afecta la red de aducción Teatinos y las acciones que se adelantan para restablecer el servicio de agua en la capital boyacense.

Según informó la compañía, las condiciones climáticas han permitido intensificar los trabajos de reparación en el sector de Ventaquemada, al tiempo que se mantiene el operativo de abastecimiento alternativo en la ciudad.

“Tras finalizar con éxito la primera fase de estabilización del terreno, el equipo técnico avanza en la segunda etapa del proyecto. Actualmente se realiza la instalación de 80 metros de tubería de polietileno de alta densidad, una labor que se extenderá durante la noche. Para este domingo, el cronograma contempla asegurar la red mediante anclajes técnicos, con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos desde el inicio de la contingencia.”, indicó William Hernández, gerente de Veolia Aguas de Tunja.

Mientras continúan las obras, la empresa mantiene en operación los pozos profundos a su máxima capacidad. El agua extraída está siendo destinada principalmente al llenado de carrotanques, con los que se garantiza el suministro en puntos críticos de la ciudad.

“Entre los lugares priorizados se encuentran centros de salud como el Hospital San Rafael, clínicas y otras instituciones médicas, así como el ancianato y el establecimiento penitenciario de Tunja. Le pedimos a la comunidad que tengan paciencia, ya que estamos trabajando de la mejor manera para poder mitigar esta contingencia”, agregó Hernández.

Durante todo el día, el operativo de suministro con carrotanques permitió la entrega de 465.000 litros de agua potable, beneficiando a más de 16.000 usuarios en 35 barrios de la capital boyacense, entre ellos San Lázaro, Ricaurte, Urazandy, Centenario, Paraíso, Américas, Colinas de San Fernando y Villa Luz, entre otros.

Veolia Aguas de Tunja le hace un llamado a los habitantes de la ciudad para hacer un uso responsable del agua durante esta contingencia.

“El ahorro del recurso es clave para garantizar que el sistema pueda cubrir la alta demanda mientras avanzan las obras de reparación”, dijo el gerente de la empresa.

Finalmente, Veolia invitó a la comunidad a informarse únicamente a través de sus canales oficiales, donde se publican las rutas de abastecimiento y actualizaciones del servicio.