Alcalde (e) de Tunja: “Dependemos de una sola fuente de agua” ante fallas en la tubería de 40 años

Tunja se encuentra nuevamente sin suministro de agua potable debido a la ruptura de la tubería madre que conecta la represa Teatinos con el municipio.

El alcalde encargado, Carlos Gabriel Hernández, explicó en 6AM W de Caracol Radio que el origen del problema fue una falla geológica que provocó la rotura de esta tubería, la cual tiene aproximadamente 40 años de antigüedad. Esta infraestructura es la única que surte de agua permanente al municipio.

La empresa de servicios públicos ha estado trabajando de manera ágil para restablecer el servicio esencial. Según informes de Veolia Tunja, las labores de estabilización del terreno y la instalación de 80 metros de nueva tubería de alta densidad ya han concluido, dando inicio al bombeo de agua hacia la ciudad. Sin embargo, el restablecimiento completo de su suministro en los más de 400 kilómetros de redes de Tunja es un proceso lento debido a las altas presiones que se generan en la conducción.

Se espera que para el día martes, todo el municipio cuente nuevamente con agua potable.

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