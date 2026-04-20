Explotación sexual infantil en Boyacá deja 388 víctimas en diez años y alerta en Tunja

Tunja

Un preocupante panorama sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Boyacá reveló el más reciente estudio del DANE, que documenta 388 víctimas entre 2015 y 2025. Así lo expuso Jacinto Pineda, director de investigaciones de la ESAP, quien advirtió que, aunque el departamento no lidera las cifras a nivel nacional, la situación es grave y exige respuestas urgentes.

“El departamento de Boyacá ocupa el puesto 14 en el país con 388 casos, una cifra que debe llevarnos a una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en el territorio”, señaló Pineda. De acuerdo con el análisis, 139 víctimas corresponden a menores de 13 años 122 mujeres y 17 hombres, mientras que 175 casos se registran en adolescentes entre 14 y 17 años, de los cuales 146 son mujeres y 24 hombres. Además, existen 74 casos en los que no fue posible establecer la edad de las víctimas.

El estudio evidencia que la problemática se concentra principalmente en la capital del departamento. “El tema más preocupante se presenta en Tunja, que registra 103 casos. Es una ciudad que ocupa el lugar 38 en población en Colombia, pero el puesto 26 en número de víctimas de explotación sexual comercial”, explicó Pineda. En detalle, de esos casos, 39 corresponden a menores de 13 años (36 mujeres y 3 hombres) y 46 a adolescentes entre 13 y 17 años.

El contraste con otros municipios deja en evidencia la magnitud del problema en Tunja. “La segunda ciudad es Chiquinquirá con 33 casos, seguida de Duitama con 31, Sogamoso con 27 y Puerto Boyacá. Tunja prácticamente triplica las cifras de estas ciudades”, afirmó, subrayando la necesidad de focalizar las acciones institucionales en la capital boyacense.

En cuanto a las modalidades de explotación, el informe identifica que la más recurrente es la pornografía con menores de edad. “El 55 % de los casos, es decir 214, corresponde a pornografía infantil. También encontramos la utilización de medios de comunicación para facilitar actividades sexuales con menores y la explotación sexual comercial directa”, indicó. A esto se suma la inducción a la prostitución, que deja 32 víctimas registradas en el departamento.

El director de investigaciones de la ESAP insistió en que uno de los mayores retos es la invisibilización del delito. “Estos casos permanecen muy ocultos y es hora de actuar. Que una ciudad como Tunja tenga estos niveles frente al contexto nacional debe ser objeto de políticas públicas contundentes que enfrenten la comercialización sexual de menores”, enfatizó.

También, aclaró que, aunque Boyacá presenta una tasa inferior al promedio nacional por cada 100.000 menores de edad, el fenómeno no es homogéneo en el territorio. “No todos los 123 municipios registran casos. La mayoría se concentra en las cinco principales ciudades. Luego aparecen municipios como Garagoa y Moniquirá con siete u ocho casos, mientras que en otros apenas se reporta uno o ninguno”, concluyó.