Boyacá celebrará el Día del Campesino este fin de semana

El Día del Campesino es una fecha que rinde homenaje a los trabajadores agrícolas por su rol fundamental en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, es por esto que en Colombia se celebra en Colombia y el departamento de Boyacá se une a esta conmemoración.

Dialogamos con Elizabeth Bermúdez, secretaria de Agricultura “desde la Gobernación de Boyacá en cabeza del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, honramos el principio legislativo que por primera vez ha declarado que los campesinos de Colombia son sujetos de especial protección constitucional, por eso desde esta secretaría abanderamos diferentes actividades que conmemoren, que honren, pero que además garanticen derechos para los campesinos”, expresó.

“El principio fundamental que ha enmarcado la Ley 2223, es que la conmemoración se realice el primer domingo del mes de junio, pero que también entendamos que esta articulación institucional nos permita participar en mercados campesinos como lo vamos hacer en Bogotá este 5 y 6 de junio donde participan nuestros productores, un gran encuentro de semillas de custodios que estamos trabajando con la Universidad Juan de Castellanos; será una actividad maravillosa donde la cultura, agricultura y medio ambiente se unen para conmemorar este día”.

La funcionaria indicó que este sábado 6 de junio en el Centro Comercial Viva Tunja, se realizará un mercado campesino para celebrar este día, la ciudadanía podrá apoyar a estos líderes comprando lo mejor de su cosecha con productos frescos, productos de calidad y todo ese amor que le impregnan las familias campesinas.