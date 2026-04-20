Aplazan Mesa del PAE en Tunja por crisis en el suministro de agua

Hace una semana, la Gobernación de Boyacá aseguró que el PAE se iba a garantizar a partir del 31 de enero. Foto: Getty Images

La realización de la Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Tunja fue aplazada debido a problemas en el suministro de agua potable, según informó la Secretaría de Educación de Boyacá. El evento, que estaba previsto para llevarse a cabo en la Plaza de Bolívar, fue suspendido tras la contingencia reportada por Veolia Aguas de Tunja.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene y logística para los asistentes, entre los que se encuentran miembros de la comunidad educativa, entes de control y otros actores vinculados al programa. La falta de agua impedía el desarrollo seguro de la jornada.

Las autoridades departamentales señalaron que, aunque la mesa no se realizará en la fecha inicialmente prevista, los objetivos de participación ciudadana y control social del PAE se mantienen vigentes. Este espacio es clave para evaluar la ejecución del programa y recoger inquietudes de la comunidad.

La Gobernación de Boyacá indicó que ya se trabaja en la reprogramación del evento y que la nueva fecha será anunciada a través de los canales institucionales. Mientras tanto, se espera que la contingencia en el servicio de agua sea superada para garantizar la realización de este tipo de escenarios participativos.