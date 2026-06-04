AES Colombia mantiene la continuidad de sus operaciones pese a las afectaciones viales en Boyacá

AES Colombia informa la Central Hidroeléctrica de Chivor que mantiene su operación normal, pese a las restricciones de movilidad y las afectaciones en la infraestructura vial registradas en el suroriente de Boyacá como consecuencia del inicio de la temporada de lluvias que afecta la región durante los meses de junio, julio y agosto. Entre los corredores viales afectados se encuentra la Transversal del Sisga, en el tramo entre los municipios de Santa Maria y San Luis de Gaceno, lo que ha restringido uno de los principales accesos a la Casa de Maquinas de la Central. Actualmente, esta vía presenta dificultades de tránsito debido a las condiciones climáticas y a la inestabilidad del terreno.

Esta situación ha llevado al cierre preventivo de la vía, mientras las autoridades competentes adelantan labores de evaluación, remoción de material y monitoreo permanente de las condiciones del terreno.

Aunque estas circunstancias han generado desafíos para el acceso a algunas zonas asociadas a la operación, AES Colombia activó oportunamente planes de contingencia para la movilización de personal, equipos e insumos a través de rutas alternas, logrando así mantener la continuidad operativa de la Central Hidroeléctrica de Chivor y el suministro confiable de energía al Sistema Interconectado Nacional.

Adicionalmente, en el marco de su compromiso con las comunidades y la región, AES Colombia está gestionando apoyos para contribuir a la pronta recuperación de la Transversal del Sisga. Como parte de estas acciones, la Compañía dispuso tres retroexcavadoras, un cargador frontal, un retrocargador y tres volquetas, junto con sus respectivos operadores, recursos valorados entre $150 millones de pesos y $200 millones de pesos. Estos equipos apoyarán las labores adelantadas por la Concesión Transversal del Sisga para atender la emergencia y contribuir a la recuperación de la movilidad en los sectores afectados por la contingencia.

“Gracias a las medidas implementadas, la Central Hidroeléctrica de Chivor mantiene una operación estable y segura, sin afectaciones en la generación de energía. De igual manera, seguimos trabajando de manera articulada con las autoridades y demás actores involucrados para apoyar la recuperación de la conectividad en la región”, señaló Caio Chaves, Gerente de Operaciones de AES Colombia.

AES Colombia mantiene una coordinación permanente con las autoridades y las entidades responsables de la atención de la emergencia, al tiempo que realiza seguimiento continuo a la evolución de las condiciones climáticas y de movilidad en la zona. Asimismo, la Compañía reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, contratistas y comunidades vecinas, así como con la continuidad de una operación segura, responsable y confiable en beneficio del sistema energético nacional.