Reaparecen los dos policías reportados como desaparecidos en Antioquia

Medellín

En las últimas horas, se logró ubicar y brindar atención inmediata a dos funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la unidad Finca Paraguay, dispositivo EMCAR 11, quienes se encontraban en condición de desaparecidos desde el 30 de mayo de 2026.

Se trata de los patrulleros Jeiner Gutiérrez Cepeda y Sebastián Canole Beltrán.

Según la información oficial, los uniformados llegaron por sus propios medios al peaje ubicado sobre la vía Caucasia (Antioquia) - La Apartada (Córdoba). Allí se identificaron ante el personal de vigilancia como miembros de la Policía Nacional, información que fue reportada de inmediato a la unidad para su verificación.

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Al arribar el personal de apoyo al sitio, se constató que ambos funcionarios presentaban lesiones y golpes evidentes. Por esta razón, fueron trasladados de manera prioritaria al Hospital Local de Caucasia para recibir valoración médica y atención especializada.

Uno de los servidores informó que durante los hechos le fue hurtado su armamento de dotación.

Actualmente se está realizando la verificación exhaustiva de la versión entregada por los dos policías con el fin de esclarecer los hechos.

Correspondiente con la versión que indicaba que los uniformados habrían sido retenidos por parte de ilegales, las autoridades descartaron esa versión. Los hechos están siendo investigados.