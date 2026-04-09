Dos policías resultaron heridos en combates del Policía contra el Clan del Golfo en Sonsón

Sonsón, Antioquia

Un amplio operativo de la Fuerza Pública se desarrolla desde las últimas horas en el corregimiento de La Danta, zona rural del municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, como una ofensiva contra el Clan del Golfo.

De acuerdo con información confirmada por la Policía a Caracol Radio, durante los enfrentamientos con el grupo armado, dos uniformados resultaron heridos sin gravedad, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

En el operativo, las autoridades también habría sido abatido un importante integrante del Clan del Golfo.

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En las veredas San Rafael y Mulatos, la comunidad ha reportado intensos combates que se han prolongado durante varias horas. La Junta de Acción Comunal denunció que en este sector, más de 30 familias quedaron confinadas en sus viviendas al quedar en medio del fuego cruzado.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y continúan con las operaciones, mientras persiste la tensión en esta área rural del Oriente de Antioquia. Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre capturas o afectaciones a la estructura criminal.