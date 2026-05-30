Tragedia en Guatapé: Video revelaría que joven murió ahogado tras caer al embalse durante una riña

Guatapé, Antioquia

El caso, que inicialmente fue reportado como la desaparición de un turista durante una fiesta en una embarcación, tomó un nuevo rumbo tras la circulación de varios videos grabados por personas que se encontraban en el planchón. En las imágenes se observa una confrontación entre varios asistentes, con empujones, golpes y momentos de tensión que ocurrieron poco antes de la emergencia.

La víctima fue identificada como Alexander Avendaño Varela, de 22 años. Su desaparición movilizó durante varios días a organismos de socorro, buzos especializados y autoridades que realizaron labores de búsqueda en distintos puntos del embalse, una tarea compleja debido a la profundidad de la zona y a las condiciones del lugar.

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es que las grabaciones contradicen parcialmente las primeras versiones conocidas públicamente, según las cuales el joven simplemente se habría lanzado al agua mientras compartía con otras personas. Ahora se intenta determinar si la pelea registrada tuvo alguna relación directa con los hechos que terminaron en la tragedia.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, los videos son sometidos a análisis cuadro por cuadro para identificar a las personas que aparecen en la embarcación, establecer la secuencia exacta de lo ocurrido y verificar si alguna conducta podría derivar en responsabilidades penales.

La investigación también revisa aspectos relacionados con las condiciones de seguridad de la actividad turística. Entre los elementos que están siendo evaluados figuran el cumplimiento de los protocolos exigidos para la navegación recreativa, la utilización de elementos de protección por parte de los pasajeros y las circunstancias en las que se desarrollaba la celebración.