Fajardo votó a primera hora en el barrio El Poblado de Medellín

El candidato a la Presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama, llegó a las 7:45 de la mañana a su puesto de votación en el Inem José Félix de Restrepo, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín.

Acompañado de sus seguidores, hizo la fila para el ingreso de más de 500 personas y posteriormente la fila de más de 20 personas en su mesa de votación.

Invitación a votar

Luego de ejercer su derecho al voto, dijo: “Hay que salir a votar y el ocho por ciento de los ciudadanos define su voto cuando está en la fila”.

Su última jornada electoral

El aspirante a la Presidencia dijo que esta será su última jornada electoral y que es positivo frente a lo que ocurrirá hoy.

Su compañera

Sergio Fajardo estaba acompañado de la excanciller María Ángela Holguín y su equipo de campaña.

La agenda de Fajardo

El aspirante a la Presidencia continuará con su desplazamiento a Bogotá, un despliegue digital y la espera de resultados en la capital del país.