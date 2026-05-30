Reabren carril de ascenso en la vía El Escobero tras emergencia por lluvias

Envigado, Antioquia

La Alcaldía de Envigado anunció la reapertura del carril de ascenso de la vía El Escobero luego de varios días de trabajos para atender las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias que impactaron este importante corredor de conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), en la que las autoridades evaluaron los avances de las intervenciones realizadas por los equipos técnicos y operativos que han trabajado en la recuperación de la vía.

Además de la reapertura parcial del corredor, el municipio informó que ya fue restablecido cerca del 90 % del sistema de iluminación, una de las afectaciones registradas durante la emergencia.

Sin embargo, el carril de descenso permanecerá cerrado mientras continúan las labores de verificación de la infraestructura. Entre los trabajos que siguen en ejecución se encuentran la inspección de postes afectados por fracturas, podas preventivas y actividades de limpieza para garantizar condiciones seguras de circulación.

Con el fin de facilitar la movilidad y prevenir incidentes, la Secretaría de Movilidad dispuso la presencia permanente de agentes de tránsito en diferentes puntos del recorrido para orientar a los conductores y regular el flujo vehicular.

Las autoridades también confirmaron que, con la reapertura del carril de ascenso, se reactivará el cobro del peaje para los vehículos que utilicen este sentido de circulación.

La administración municipal reiteró el llamado a los usuarios de la vía para conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los organismos de tránsito mientras avanzan las labores necesarias para habilitar completamente el corredor