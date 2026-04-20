El Metro de Medellín triplica su capacidad de mantenimiento con una nueva y moderna reperfiladora

Medellín

La infraestructura del Metro de Medellín recibe un impulso tecnológico clave en la mejora del servicio con el arribo de una nueva máquina reperfiladora de rieles. Este equipo desembarcó en Puerto Antioquia tras una travesía marítima de casi dos meses, desde el puerto de Livorno en Italia.

Este vehículo ferroviario de alta ingeniería está diseñado para optimizar el mantenimiento de las vías y garantizar la seguridad operativa, que con la incorporación de 13 trenes nuevos al sistema debido a la alta demanda de usuarios, es necesario verificar el estado de los rieles con mayor frecuencia.

La adquisición de este equipo fue el resultado de una labor conjunta entre el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro. Con una inversión cercana a los $40.000 millones, se le apuesta a la tecnología de punta para atender el desgaste natural de los rieles, permitiendo un mantenimiento preventivo y correctivo mucho más eficiente, frecuente y duradero.

Algo a destacar de esta reperfiladora son sus dimensiones masivas: 37 metros de longitud y 130 toneladas de peso, y cuenta con una gran ventaja competitiva que radica en sus 20 cabezales de intervención para realizar labores de esmerilado y perfilado de los raíles, duplicando la capacidad de la maquinaria utilizada actualmente.

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Esta mejora técnica permitirá que los equipos de mantenimiento intervengan más de un kilómetro de vía por jornada, superando el promedio actual de 500 metros, triplicando la capacidad en estas labores vitales para el funcionamiento del sistema.

Gracias a un software de última generación y con alta precisión, la máquina detecta y elimina defectos superficiales de forma automática, devolviendo al riel su forma ideal. Este proceso no solo reduce el ruido y las vibraciones al paso de los trenes, sino que también prolonga la vida útil de toda la flota al disminuir los impactos estructurales.

Tras su llegada a territorio antioqueño, la máquina iniciará una fase técnica de verificación de sistemas y puesta a punto. Durante esta etapa, el personal operativo del Metro recibirá capacitación especializada por parte del fabricante italiano para dominar las funciones del avanzado software y los sistemas de intervención antes de iniciar las pruebas de campo en las líneas comerciales. Una vez finalizado el entrenamiento y las pruebas de rigor, la reperfiladora entrará en operación oficial.