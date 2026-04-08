Disidencias FARC atacan con drones a soldados en Jamundí, Valle: dos militares heridos

JAMUNDI (COLOMBIA), 13/06/2024.- Soldados del ejército colombiano patrullan este jueves por vías de acceso al municipio de Jamundí (Colombia). Un total de 100 policías llegaron este jueves a reforzar la seguridad en el municipio de Jamundí, la localidad del suroeste de Colombia que sufrió dos atentados terroristas el miércoles a manos de las disidencias de las FARC y vive asediada por la violencia. EFE/ Ernesto Arias / Ernesto Arias ( EFE )

Dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Ampudia, donde tropas adelantaban operaciones cuando fueron atacadas desde el aire con artefactos explosivos y ráfagas de disparos.

Las unidades de la Tercera Brigada del Ejército respondieron al ataque, lo que derivó en enfrentamientos en la zona.

De acuerdo con información preliminar, la acción sería atribuida al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El Ejército informó que los soldados heridos se encuentran estables.

Mientras se desarrollaban estos hechos, en Cali se realizaba un evento nacional del sector minero encabezado por el presidente Gustavo Petro.

Durante el encuentro, el mandatario llamó la atención al comandante de la Tercera Brigada, general Juan Rendón, al considerar que no estaba prestando atención a su intervención.

“General, usted me tiene que escuchar, me entiende, soy su comandante”, expresó el presidente durante el evento.

Posteriormente, el oficial habría explicado que se encontraba atendiendo la situación operacional derivada del ataque contra sus tropas en Jamundí.