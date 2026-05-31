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31 may 2026 Actualizado 11:29

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Medellín

Avanzan elecciones presidenciales 2026 en Medellín: Siga EN VIVO el minuto a minuto AQUÍ

Hoy se realizan las elecciones presidenciales en Colombia y aquí le contamos el minuto a minuto de cómo avanzan las votaciones en Medellín.

Elecciones HOY en Medellín 🔴 Minuto a minuto de votaciones y conteo de votos Registraduría

Elecciones HOY en Medellín 🔴 Minuto a minuto de votaciones y conteo de votos Registraduría

Elecciones HOY en Medellín 🔴 Minuto a minuto de votaciones y conteo de votos Registraduría

Marylin León

Medellín
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Este domingo 31 de mayo se realizan las elecciones presidenciales en Colombia, en esta jornada los ciudadanos podrán elegir entre 11 candidatos que se han postulado para ser el próximo presidente del país.

Lea también: ¿Desde qué hora puede votar el domingo 31 de mayo en Colombia? Horario oficial Elecciones 2026

En Caracol Radio le contamos cómo avanza esta jornada que abrirá sus puertas a los puestos de votación desde las 8:00 a.m. e irá hasta las 4:00 p.m.

Para el caso específico de Medellín hay habilitados cerca de 4.241.489 antioqueños para votar en las elecciones presidenciales. Le contamos cómo avanza la jornada.

Le puede interesar: Inhabilitados para votar en elecciones 2026: consulte quiénes NO podrán sufragar el 31 de mayo

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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