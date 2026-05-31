Avanzan elecciones presidenciales 2026 en Medellín: Siga EN VIVO el minuto a minuto AQUÍ

Elecciones HOY en Medellín 🔴 Minuto a minuto de votaciones y conteo de votos Registraduría

Este domingo 31 de mayo se realizan las elecciones presidenciales en Colombia, en esta jornada los ciudadanos podrán elegir entre 11 candidatos que se han postulado para ser el próximo presidente del país.

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En Caracol Radio le contamos cómo avanza esta jornada que abrirá sus puertas a los puestos de votación desde las 8:00 a.m. e irá hasta las 4:00 p.m.

Para el caso específico de Medellín hay habilitados cerca de 4.241.489 antioqueños para votar en las elecciones presidenciales. Le contamos cómo avanza la jornada.

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